Watford taraftarından Kurt Zouma'ya tepki: "Kedin de böyle hissediyor"

West Ham forması giyen savunma oyuncusu Kurt Zouma, kedisine tekme ve tokat atarken görüntülendiği video sosyal medyada yayınlandı.

27 yaşındaki oyuncunun kardeşi Yoan'ın gözleri önünde kediye acımasız davranışlar, futbol kamuoyunun da tepkisini çekmeye devam ediyor.

Fransız savunmacı olayın hemen ardından takımının Watford deplasmanında oynadığı Premier Lig karşılaşmasına 11 başladı.

West Ham'ın Zouma'yı hemen karşılamada 11 başlatması da ayrıca tepki çekti. Futbol kamuoyu Kurt Zouma'ya ceza verilmesini bekliyordu.

Ne yaşandı?

Öte yandan West Ham'ın Watford'a konuk ettiği karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.

Watford taraftarları, sosyal medyada kedisine uyguladığı şiddet ile gündeme gelen Kurt Zouma'ya özel bir tezahüratta bulundu.

Fransız savunmacı topa her vurduğunda sarı siyahlı ekibin taraftarları, tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

"Kedin de böyle hissediyor"

Zouma gets a kick and goes down. The Watford fans immediately deliver a chant I've never heard at a football ground before: "that's how your cat feels." — Jim White (@jimw1) February 8, 2022

Özür diledi

Geçen yaz Chelsea'den West Ham'a transfer olan stoper özür mesajında şu sözlere yer verdi:

"Davranışlarımdan dolayı özür diliyorum. Yaptıklarımın hiçbir bahanesi olamaz, gerçekten pişmanım."

"Videodan rahatsız olarak herkesten büyük özür diliyorum. Bu münferit bir olaydı ve tekrar yaşanmayacak."

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