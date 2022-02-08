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West Ham forması giyen savunma oyuncusu Kurt Zouma, kedisine tekme ve tokat atarken görüldüğü videonun ortaya çıkmasını takiben bir özür mesajı yayınladı.

27 yaşındaki oyuncunun kardeşi Yoan'ın gözleri önünde kediye acımasız davranışlar sergilediği anlar hayvan hakları örgütlerinin büyük tepkisini çekmişti.

Videonun bir bölümünde kediye tekme atarken görülen Zouma, başka bir karede ise kediyi bir çocuğun kollarından yere düşürüp, hayvana ayakkabı fırlatıyor. Eleştiri yağmuruna tutulan Zouma, bunun münferit bir olay olduğu konusunda ısrarcı.

Ne söyledi?

Geçen yaz Chelsea'den West Ham'a transfer olan stoper özür mesajında şu sözlere yer verdi:

"Davranışlarımdan dolayı özür diliyorum. Yaptıklarımın hiçbir bahanesi olamaz, gerçekten pişmanım."

"Videodan rahatsız olarak herkesten büyük özür diliyorum. Bu münferit bir olaydı ve tekrar yaşanmayacak."

Zouma ceza alacak mı?

İngiltere'de 2021 yılında yürürlüğüne giren Hayvan Hakları Yasası, hayvanlara şiddet uygulayan bireyleri beş yıl hapis cezasına kadar varan yaptırımlarla karşı karşıya bırakıyor.

Zouma için henüz suç duyurusunda bulunulmadı, fakat hayvan hakları dernekleri konuyu yakından takip ediyor.

Dernek sözcüsü konuyla ilgili; "Bu çok üzücü bir video. Bir hayvana tekme ve tokat atmak veya herhangi bir şekilde eziyet etmek kabul edilemez" yorumunu yaptı.

Kedileri Koruma Vakfı adına konuşan Dr. Maggie Robberts ise hayvanlara karşı kötü ve acımasız davranışlar sergilediği görülen veya bu yönde şüphe uyandıran herkesin yetkililere şikayet edilmesi gerektiğini belirtti.

West Ham'ın reaksiyonu

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından kısa süre içinde bir açıklama yapan West Ham kulübü, Zouma'nın davranışını kınadı.

Zouma ile bir görüşme gerçekleştirildiğini ve konunun kulüp içinde halledileceğini belirten West Ham yönetimi, hayvanlara karşı şiddete kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

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