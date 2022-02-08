Adı Real Madrid ve Barcelona'yla anılan Sadio Mane, Liverpool'dan ayrılacak mı?

Liverpool'un 2017'de Southampton'dan 34 milyon sterlin'e transfer etti Sadio Mane, Merseyside ekibinde çıktığı 244 maçta 107 gol ve 44 asist üretti.

Anfield'da geçirdiği süre boyunca Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşayan Mane bireysel performansıyla da birçok onura layık görüldü. Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın takımına seçilen Mane, Altın Ayakkabı ve Afrika'da Yılın Oyuncusu ödüllerinin de sahibi oldu.

Jürgen Klopp'un oyun planında hayati bir öneme sahip olan 29 yaşındaki oyuncu, Mohamed Salah ve Roberto Firmino ile oluşturduğu ölümcül üçlüyle rakiplere korku salmaya devam ediyor. Ancak Mane'nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri son dönemde artmaya başladı.

Mane'nin kontratı ne zaman bitiyor?

Liverpool ile Kasım 2018'de beş yıllık yeni sözleşme imzalayan Mane'nin kontratı 2023 yazında sona erecek.

Sözleşmenin son bir buçuk yılına girilirken, Mane de tıpkı Salah ve Firmino gibi kulüple yeni bir anlaşma yapmadı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre taraflar sözleşme uzatma görüşmeleri için masaya oturmadı. Liverpool'un şu ana kadar Mane'ye götürdüğü bir teklif yok.

Aynı şey Brezilyalı forvet Firmino için de geçerli. Liverpool'un öncelikli hedefi Salah'ı takımda tutmak gibi gözüküyor.

Üç yıldızın da takımda kalması imkansız değil, fakat işaretler uzun süreli bu birlikteliğin yakında bozulabileceğini gösteriyor.

Mane, ne basın aracılığıyla, ne de özel kanallardan herhangi bir rahatsızlık duyduğuna dair bir mesaj vermedi, fakat kontratını uzatmak için maaşına zam isteyeceği neredeyse kesin gibi.

Real Madrid ve Barcelona ilgileniyor

İki İspanyol devinin Mane'ye olan ilgisi yeni değil. Real Madrid ve Barcelona bir süredir Mane'nin Liverpool'dan ayrılma ihtimaline karşı tetikte bekliyor.

GOAL İspanya'nın edindiği bilgiye göre; Mane, Real Madrid ya da Barcelona'dan önümüzdeki yaz teklif gelmesi halinde İspanya'da oynamaya sıcak bakıyor.

Çocukluk yıllarından bu yana La Liga'da top koşturma hayali bulunan Mane, kariyerinin alacakaranlık dönemine girmeden önce bu hedefini gerçekleştirme fırsatını değerlendirebilir.

Henüz teklif yok

Liverpool'a şu ana kadar Mane için resmi bir teklif gelmedi. Buna ek olarak İngiliz ekibi Mane'nin transferiyle ilgili herhangi bir kulüple görüşme gerçekleştirmedi.

Afrika Uluslar Kupası finalinde gole çevirdiği penaltıyla Salah'ın Mısır'ını deviren ve Senegal'e kupayı getiren Mane, şimdilik Klopp'un en önemli silahlarından biri olarak kalmayı sürdürecek.

Bu bir rüya değil 💭



📷: sadiomaneofficiel pic.twitter.com/3G239UEQFc — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 7, 2022

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