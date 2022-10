Icardi'nin eski hayat arkadaşı Wanda Nara ile ilgili her gün yeni bir söylenti çıkıyor.

Mauro Icardi ile ayrılık kararı alan Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile el ele, şarkıcının The Last Romantic şarkısının tanıtım gecesine katıldı.

Nara ile L-Gante el ele geldikleri gecede birlikte eğlendi.

Arjantin basınında yer alan habere göre; daha önce isimleri aşk dedikodularına karışan Wanda ve L-Gante yeni birlikteliğe yelken açtı.

Nara, ünlü rapçinin klibinde de rol almış ve yatakta öpüştükleri görüntüler yayınlanmıştı.

Arjantinli magazin gazetecisi Juan Etchegoyen'e göre; Icardi, L-Gante ile olan klibin fotoğraflarını görünce Nara'yı aradı ve Türkiye'ye gelmesini istedi.

Wanda Nara'nın hamile olduğu iddiası

Ünlü rapçi, geçtiğimiz günlerde katıldığı "La Noche de Mirtha" isimli programda Wanda Nara ile ilişkisini, "O güzel, çok güzel bir kadın. Onu tanımaya başladım. Birbirimizi tanımaya başladık" sözleriyle doğrulamıştı.

Chronicle HD'deki "The Run of the Show programının yorumcusu Fernando Piaggio ise Wanda Nara'nın yeni bir bebek beklediğini iddia etti.

Piaggio ayrıca bu çocuğun babasının Mauro Icardi değil, L-Gante olduğunu söyledi ve "Wanda Nara, L-Gante'den hamile kaldı" dedi.