Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın sadakatsizliğine uğradığı iddia edilirken ikilinin arasının açık olduğu konuşuluyor.

Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin evlilikleri geçtiğimiz Ekim ayında, Arjantinli oyuncunun sadakatsizliği ile sarsılmıştı. O dönem Wanda Nara eşini, "Bir o..... için aileni mahvettin!" sözleriyle suçladı ve Icardi'nin Wanda'dan özür dileyip gönlünü almasının ardından her şey düzelmiş gibi görünüyordu!

Ancak çiftin arasına yeniden kara kedi girdi ve evlilikleri çatırdadı.

Ne oldu?

AS'ta yer alan habere göre; Arjantin'de yayınlanan 'A la tarde' programında çiftin ilişkisinin yeniden bozulduğu iddia edildi.

Programda konuşulanlara göre, Wanda Nara, Mauro Icardi'yi koruması Agustin Longueira ile aldattı.

Agustin ile Wanda oldukça yakın arkadaş oldular ve aralarında güven ilişkisi oluştu. Yani Wanda ile Agustin arasında duygusal konuşmalar oldu ve ilişkileri duygusal temellere dayalıydı.

Mauro Icardi ne yaptı?

Mauro Icardi bu ilişkinin ayrıntılarını biliyordu ve Wanda'nın Agustin ile çok yakın olduğunu öğrendiğinde hemen harekete geçti.

PSG'nin yıldızının ilk hamlesi koruması Agustin Longueira'yı kovmak oldu.

Agustin Longueira kim?

Daha önce ne olmuştu?

Wanda Nara, geçtiğimiz Ekim ayında Icardi'yi sadakatsizlik ile suçlarken Instagram hesabından eşiyle birlikte olduğu tüm fotoğrafları kaldırdı.

Mauro Icardi ise Wanda Nara ile birlikte verdikleri pozlarını paylaşarak eşiyle arasını düzeltmek istedi. Ancak bu hamleleri başarılı olmadı.

Wanda, Mauro Icardi'den gördüğü bir Telegram mesajı yüzünden ayrıldı. PSG'nin yıldızı China Suarez isimli bir kadınla eşini aldatmıştı. Ancak Icardi'ye göre bu ilişki yalnızca konuşmalardan ibaretti ve asla görüşmemişlerdi.

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