Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile yeni bir sayfa açtı.

Galatasaray'ın sükseli yaz transferi Mauro Icardi, derbide Beşiktaş karşılaşmasındaki performansıyla adeta parmak ısırtmıştı.

Arjantinli golcünün bu yüksek konsantrasyonunun arkasındaki gizli neden ise aşk hayatı olabilir.

Neler yaşandı?

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor'u konuk etti.

NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde sürpriz bir misafir de yer aldı.

Mauro Icardi'den ayrıldığı bilinen Wanda Nara, karşılaşmayı tribünde seyretti ve bunu Instagram'dan hikâye olarak paylaştı.

Nara'nın, fotoğrafın altına sarı-kırmızı kalp koyması da gözlerden kaçmadı. Bir başka fotoğrafta ise Nara'nın yanında Icardi'nin olduğu ortaya çıktı.

Bu sürpriz gelişmenin ardından Icardi'nin Beşiktaş maçındaki harika performansı, Wanda Nara ile barışmasına bağlandı.

Ofspor - Galatasaray maçında neler oldu?

Sarı-kırmızılılar, salı akşamı NEF Stadı'nda Ofspor ile karşı karşıya geldi. Aslan, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Haris Seferovic ve Berkan Kutlu'nun golleriyle TFF 3. Lig ekibinin 2-1 mağlup ederek beşinci tura yükseldi.

Ofspor'un tek golünü ise Miraç Türkyılmaz kaydetti.