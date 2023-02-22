Attığı kritik gollerle Galatasaray'ın Süper Lig'de zirvede yer almasında başrolü oynayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin hayat arkadaşı Wanda Nara, İtalyan basınına yaptığı açıklamada golcü oyuncusuyla ilişkisinin detaylarına değindi.

RAI'nin Belve adlı programına konuk olan Wanda, Icardi ile ömür boyu birlikte olacaklarını belirtti.

"Ben bir Inter taraftarıyım ve Milano'da harika anılar biriktirdim.

Kalbimin bir parçası her zaman Inter için atacak. Icardi benim kocam ve biz ömür boyu bir aile olarak yaşayacağız.

Onunla yıllardır birlikteyim ve birbirimize sahip olduğumuz için şanslıyız. Beni transfer piyasasının kötü karakteri olarak görüyorlar ama hala Icardi'nin menajerliğini yapıyorum.

Inter'de işler sanıldığı kadar kötü değildi. Oradan ayrılırken 70 milyon euro bıraktık ve bu parayla yıldızlarla dolu bir takım kurarak şampiyonluğa ulaştılar.

Bu transferi gerçekleştiren kişi eğer bir erkek olsaydı gazetelerin manşetlerinde yer alırdı. Bana kalırsa 10 üzerinden 10'luk bir iş başardım.

Hatta Mino Raiola bile mesaj atıp harika bir iş başardığımı söyledi. Ben de Raiola gibi pazarlık masasında her zaman fiyat yükseltirim.

Icardi'nin ardından Arjantin Milli Takımı'nın iki oyuncusundan menajerlik teklifi aldım ama bunları geri çevirdim.

Mauro Inter'den en doğru zamanda ayrıldı.

Ona Paris'e gitmesini ve Inter'e hissettikleri ilerleyen yıllarda da devam ederse tekrar takıma dönebileceğini söyledim.

Bazen para kazanmak için en iyi oyuncunuzu satmanız gerekir ve bu gibi durumlarda en kolayı bir kadını suçlamaktır.

Onu Juventus da istemişti ama Inter'e ihanet etmedi"