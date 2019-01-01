Wanda Nara: Ben bir devrimciyim

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, 'maço' bir dünyada kendisine yer edinerek büyük bir iş başardığını söyledi.

Inter'de yaşanan Mauro Icardi krizinde taraftarların ve bazı medya organlarının hedef haline getirdiği Wanda Nara kendisini savundu.

İtalyan ekibiyle 2020'de sona erecek olan sözleşmesini henüz uzatmadığı için kaptanlığı elinden alınan Icardi'nin eşi tarafından manipüle edildiğini savunan taraftarlar, Nara'nın arabasını taşlamışlardı.

Erkek egemen bir sektör olan futbolda üst düzey bir kadın menajer olmasının rahatsızlık yarattığını ifade eden Wanda Nara, Gente'ye yaptığı açıklamada kendisini bir 'devrimci' olarak tanımladı ve şunları söyledi:

"Bu maço bir dünya ve benim yaptığım şey bir devrim. Oyuncuların yakınları onları temsil edebiliyorlar ama bu yakın kadın olduğunda rolünüzün evde oturmak ve çocuk bakmak olduğu söyleniyor. İşte ben bu nedenle bir devrimciyim. Kocaları futbolcu olan arkadaşlarım var ve bana gülüyorlar. Yaptığım şeyi garip olarak nitelendiriyorlar. Ama daha sonra kocalarının menajeri olmamı istiyorlar çünkü biliyorlar ki onların çıkarlarını en iyi şekilde savunabiliyorum."

Wanda Nara, Mauro Icardi etrafında bir krizin olmadığını savunurken "Bu maço dünyada bir kadın olmak çok zor ama bana saygı duyan insanlar da var. Bazı insanlar benim hakkımda yalanlar uyduruyorlar. İleri gidiyorlar. Neyse ki Mauro maço bir tip değil ve bana destek oluyor." şeklinde konuştu.

Bu sezon 28 maçta 15 gol atan Icardi'nin adı Real Madrid ve Chelsea gibi takımlarla anılıyor.