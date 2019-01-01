Mauro Icardi'nin kaptanlığı neden alındı? Wanda Nara neden Icardi'nin fotoğraflarını yaktı?

Inter'de Icardi ve eşi Wanda çevresinde yaşanan olaylar büyüyor. Peki her şeyin sebebi ne?

Mauro Icardi'nin Inter kaptanlığından alınmasının ardından yaşanan gelişmeler, futbol dünyasında ilgiyle takip ediliyor. Peki, amiyane tabirle, tüm bu tantananın sebebi ne?

Arjantinli futbolcunun İtalyan deviyle 2021 yılında sona eren sözleşmesini uzatmak isteyen Inter yönetimi, bu konuda sürdürdüğü girişimlerden sonuç alamayınca radikal bir yola girdi. Kaptanlığı elinden alınan Icardi, Inter'in Rapid Wien ile oynadığı Avrupa Ligi maçının kadrosuna da alınmadı.

Wanda Nara'yı suçluyorlar

Bu hamle çok daha büyük olayları beraberinde getirdi. Inter taraftarı, Icardi'nin takımla sözleşme yenilememiş olmasını oyuncunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'ya bağlıyor. İtalyan basını kaynaklı haberlerde de, Inter yönetiminin, Nara'nın Icardi'nin kariyerinde fazla söz sahibi olduğu yönünde bir kanıyla durumdan memnuniyetsizlik duyduğu iddia ediliyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın iddiasına göre ise, 26 yaşındaki forvet oyuncusunun Real Madrid'e transferi, eşi ve menajeri yüzünden gerçekleşmedi.

Ezici çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu Inter'in taraftar grupları da, bu tip haberlerin de etkisinde kalarak, ihaleyi Wanda Nara'ya çıkarmış durumdalar. Ünlü menajerin arabası, San Siro çevresindeyken ve içerisinde çocuğu da varken taşlandı.

Gözyaşları içerisinde anlattı

Wanda Nara, Canale5'teki Tiki-Taka isimli programa konuk olarak yaşadıklarını, gözyaşları içerisinde, şu sözlerle anlattı:

"Sabah 8'di. Çocuklarımdan birini maçına götürüyordum. Sonra hepinizin bildiği şeyler [arabanın taşlanması] yaşandı. Sonrasında arabanın içinden çıkmak istemedim. Olayı polise bildirdikten sonra basına sızdı. Olay yaşandığında şoka girdim, arabamı zor kullandım. Mauro o esnada uyuyordu. Inter başkanını aradım, bana çok yardımcı oldular."

Wanda Nara, Inter'in Icardi'den kaptanlığı almasının eşine çok ağır geldiğini ifade ederken "Kaptanlığı Mauro'dan almak onun bacağını kesmek gibiydi. Inter forması giymekten gurur duyuyor. Parayı düşünen biri değil. Eğer düşündüğü şey para olsaydı farklı kararlar verirdi. Kaptanlığının alınacağını hiç düşünmezdim. Büyük sürpriz oldu. Twitter'dan öğrendim." sözlerini kullandı.

Fotoğraflarını yaktı

Günün ilerleyen saatlerinde Wanda Nara'nın Instagram hesabından yayınlanan bir 'hikâye'de ünlü menajerin, eşi Mauro Icardi'nin fotoğraflarını yaktığı görüldü.

Wanda'nın neden böyle bir şey yaptığı ise henüz bilinmiyor.