Hatayspor'un hocası, Taner Savut ve Christian Atsu'nun henüz enkazdan kurtarılamadığını duyurdu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sportif direktör Taner Savut ve sol kanat oyuncusu Christian Atsu'nun enkazdan çıkarıldığına dair gelen haberleri yalanladı.

Demirel, teyitli olmayan bilgilerin yayınlanmaması gerektiğini de vurguladı.

Ne söylendi?

Spor Arena'ya konuşan Hatayspor'un hocası, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Lütfen emin olmadan 'o kurtuldu, bu kurtuldu' diye yazılmasın. İnsanların aileleri var. Umutlar üzüntüler, acılar artıyor.

"Christian Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım.

"Çok zor şeyler yaşadık. İnsanları incecik aralıktan, havanın bile zor geçeceği bir aralıktan çıkardık, çok şükür hepsi kurtuldu.

"İnsanlar gece gündüz çalışıyor, inşallah ikisi de kurtarılacak. Bütün takım ailelerine sığındı. Bilgi geldikçe ben her şeyi paylaşırım."

Kulüp doktoru ne söyledi?

Hatayspor Kulüp Doktoru Gürbey Kahveci ise Spor Arena'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Taner Savut ve Christian Atsu ile ilgili, 'Dörtyol Hastanesi'ne kaldırıldılar' diye haber gelince özellikle gidip hastaneye baktık ama yoklar.

"Şu an maalesef Taner ağabey ve Cristian Atsu'yu 'bulunamadı' olarak kabul ediyoruz."