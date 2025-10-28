Vitor Pereira Wolverhampton'ı ikiye böldü

Wolverhampton Wanderers, Premier Lig’deki kabus gibi başlangıcına rağmen teknik direktör Vitor Pereira’yı görevden almayı düşünmüyor. Takım, ilk dokuz maçta galibiyet alamazken taraftarlarla yaşanan gerginliklere rağmen Portekizli çalıştırıcının konumu şimdilik güvende görünüyor.

Hafta sonu Burnley karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyet sonrası Pereira, taraftarlarla saha kenarında tartıştı. Ancak kulüp sahibi Jeff Shi, bu olaylara rağmen teknik direktörüne tam destek vermeye devam ediyor. Shi’nin, Pereira’ya sezon başında yeni bir sözleşme vermesi de güvenin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Wolves, dokuz maç sonunda Premier Lig’in son sırasında yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan takım, yedi mağlubiyet ve iki beraberlikle sadece iki puan toplayabildi. Gol farkı ise eksi 12. Pereira yönetimindeki takım, Çarşamba günü Carabao Kupası’nda Chelsea ile karşılaşacak.

Pereira'nın sözleşmesi ve geçmiş performansı

Vitor Pereira, Aralık 2024’te Gary O’Neil’in yerine göreve gelmişti. Göreve geldiğinde takım ligde 19. sıradaydı. Mart ve Nisan aylarında alınan altı galibiyetlik seriyle Wolves’u düşme hattından çıkaran Pereira, sezonu 17 puan farkla güvenli bölgede tamamlamıştı. Bu performans, yeni sözleşme almasının yolunu açtı.

Wolves’un bu sezona yavaş başlamasının nedenlerinden biri, geçen sezonun gol kralı Matheus Cunha’nın Manchester United’a transferi olarak görülüyor. Cunha’nın yerini almak üzere gelen Tolu Arokodare ise henüz ritmini bulamadı. Nijeryalı forvet, Carabao Kupası üçüncü turunda Everton’a karşı forma giymiş ancak ligde gol atamamış durumda.

Taraftar tepkileri ve Pereira’nın mesajı

Burnley maçında 2-0 geriden gelip 2-2’ye ulaşan Wolves, son dakikada Lyle Foster’ın golüyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrasında taraftarlar Pereira’ya tepki gösterirken, deneyimli teknik adam tepkileri anlayışla karşıladığını belirtti:

“Son dakikada alınan bir sonuçtan dolayı taraftarların hayal kırıklığı yaşaması normal. Takım sahada her şeyini verdi, bu yüzden destek hak ediyoruz. Yalnız savaşamayız, taraftarlara ihtiyacımız var. Birlikte bu durumdan çıkabiliriz.”

Pereira sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Birkaç ay önce adımı bağırıyorlardı, çünkü birlikte büyük bir iş başardık. İki-üç galibiyetle her şey değişebilir. Benim derdim kendim değil, takım ve kulüp. Biz Premier Lig’de mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Wolves’un sonraki sınavı

Wolves, hafta ortasında Carabao Kupası’nda Chelsea’ye karşı zorlu bir sınava çıkacak. Kulüp yönetimi, Pereira’ya güvenmeye devam etse de olası bir mağlubiyetin baskıyı yeniden artırabileceği değerlendiriliyor.