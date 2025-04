Vitor Pereira, Wetherspoons’da taraftarlarla kutlama yaptı: Önce puanlar, sonra biralar! 🍻

Wolves teknik direktörü Vitor Pereira, Tottenham galibiyetinin ardından taraftarlarla pubda kutlama yaptı.

Wolverhampton Wanderers teknik direktörü Vitor Pereira, Tottenham karşısında alınan 4-2’lik galibiyetin ardından, takımının ligde kalma yolundaki kritik zaferini taraftarlarla birlikte kutladı. Portekizli teknik adam, galibiyetin ardından Wolverhampton’daki ünlü The Moon Under Water isimli Wetherspoons pubına giderek hayranlarıyla bir araya geldi.

Wolves, Pereira yönetiminde önemli bir yükselişe geçti. 2024 sonunda görevden alınan Gary O’Neil’in ardından göreve gelen Pereira, takımı 19. sıradan alarak 16. sıraya taşıdı. Tottenham galibiyetiyle birlikte Wolves, hem kulübün son 53 yıldaki en uzun galibiyet serisine imza attı hem de küme düşme hattının 14 puan üzerine çıkarak Premier League’de kalma umutlarını büyük ölçüde güçlendirdi.

Pubda sevgi gösterisi

Pereira’nın zafer kutlaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Taraftarlar, deneyimli teknik adamın puba giriş yaptığı anları videoya aldı. Pereira, girişte hayranlarını gülümseyerek selamladı ve bazı taraftarlarla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Üzerinde “Sadece ev sahibi taraftarlar” yazan bir bayrakla da poz verdi.

Bu, Pereira’nın Wetherspoons’a ilk ziyareti değildi. Daha önce de birkaç kez burada görüntülenen Pereira, Mart ayındaki bir maçın ardından taraftarlara bar buluşması vaadinde bulunmuştu. Teknik adam, bu durumu “Ben de onlardan biriyim. Maçtan sonra onlarla birkaç bira içmeye gitmek çok doğal” sözleriyle açıklamıştı.

“Önce puanlar, sonra biralar”

Pereira’nın takıma kazandırdığı yeni anlayışın bir parçası da mütevazı yaşam tarzı ve taraftarla kurduğu sıcak bağ.

Deneyimli teknik adam, bir röportajında “Evde yalnız kalmaktansa bar ortamında taraftarla bir arada olmayı tercih ederim. Burada fazla restoran yok ama birayla turta yemek yeterli” diyerek gündelik yaşamını anlatmıştı.

Wetherspoons’da fiyatların 1.99 sterlin gibi düşük seviyelere inmesi de bu buluşmaların popülaritesini artırıyor. Pereira’nın favorisi ise Guinness, bu bira pubda 3.60 sterline satılıyor. “Önce puanlar, sonra biralar” sözleriyle adeta kendi felsefesini ortaya koyan Pereira, kulüp ile taraftar arasındaki bağın yeniden güçlenmesinde kilit rol oynuyor.

Noel günü sürprizi

Pereira’nın taraftarla olan bu sıcak ilişkisi yalnızca galibiyet kutlamalarıyla sınırlı değil.

Express and Star’ın haberine göre, teknik adam geçen yıl Noel arifesinde Wolverhampton yakınlarındaki The Fox and Shipley isimli bir pubda rezervasyon yaptırarak ekibiyle birlikte Noel yemeği yedi. Son anda yapılan bu istek karşısında şaşıran pub sahibi, Pereira’ya özel masa ayarlandığını belirtti.

Vitor Pereira, hem saha içindeki taktik başarısıyla hem de taraftarla olan samimi ilişkisiyle Wolves’ta kısa sürede bir kahraman haline geldi. Galibiyetlerle yükselen performansı ve halkla iç içe yaşantısı, kulübün bu sezonki en dikkat çeken hikâyelerinden biri oldu.