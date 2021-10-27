"Vitor Pereira transferde üçkağıt yapmaya çalıştı!"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Portekizli teknik direktöre ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, şampiyonluk yolunda iki hafta üst üste aldığı mağlubiyetlerle geriye düşen Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi.

Spor Arena'nın YouTube kanalına konuk olan Uslu, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'nın ilk dönemine ilişkin de çarpıcı açıklamalara imza attı.

Mahmut Uslu ne söyledi?

Pereira'nın ilk döneminde o dönemin sportif direktörü Giuliano Terraneo ile birlikte çeşitli hileler yapmaya çalıştığını öne süren Uslu, Portekizli çalıştırıcının bu nedenle neredeyse geldiği hafta takımdan ayrılacağını açıkladı:

"Pereira'nın geldiği hafta neden gitmek üzere olduğunu açıklamak istemiyorum ama gerekirse açıklayabilirim de. Ayrılmak istedi çünkü Terraneo ile birlikte çeşitli üçkağıt içeren işlere girdi ama ben, Şekip Mosturoğlu ve Aziz Yıldırım bunu fark ettik ve bu durumu çözdük. Bunlar çok ciddi olaylar.

"Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılmasına neden olanlar da Terraneo ve Pereira'dır. Emre kalsaydı biz o sezon şampiyon olacaktık çünkü gittikten sonra nitelik açısından boşluğunu dolduramadık. Ayrılacak her oyuncuya veda etmiştik.

"Emre'nin ayrılacağını televizyondan emrivaki yapıp açıkladılar. Bizim yönetimimiz olsaydı Pereira ile yollar 'Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilecek seviyede değil' açıklamasından sonra ayrılırdı. Yıldız oyuncularla sorun yaşayan bir teknik direktör"

Pereira ne demişti?

Fenerbahçe'nin Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından sarı-lacivertli takımın bu sezon itibarıyla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilecek güce sahip olmadığını belirten Portekizli çalıştırıcının bu sözleri tepki çekmişti. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde üç maç sonunda iki puana kalmıştı.

Daha fazla okuma