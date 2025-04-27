Vitor Pereira parlattı, Manchester United alıyor: 73 milyon euro ödenecek!

Manchester United, Wolverhampton'ın yıldızı Matheus Cunha'yı serbest kalma bedeliyle transfer etmek için harekete geçti.

Manchester United, Wolverhampton Wanderers forveti Matheus Cunha için önemli bir transfer anlaşması yapmanın eşiğinde ve görüşmeler hızla ilerliyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon Wolves'un öne çıkan isimlerinden biri oldu ve 31 maçta 20 gole katkı sağladı. United'ın hücumdaki sıkıntıları göz önüne alındığında, Cunha'nın Old Trafford'a olası transferi 2025-26 sezonu öncesinde skor sıkıntılarını gidermek için kritik bir hamle olarak görülüyor.

Manchester United'ın Premier Lig'deki mevcut 38 gollük performansı, ligdeki en düşük skorlardan biri olarak dikkat çekiyor. Premier Lig tarihinde ilk kez alt sıralarda kalmaktan kaçınmaya çalışan United yönetimi, hücum hattını güçlendirmeyi birinci öncelik olarak belirlemiş durumda.

Cunha'nın Wolves'a yaptığı etkileyici katkı, özellikle gol katkısı, United hiyerarşisinin dikkatinden kaçmadı. Henüz 25 yaşında olmasına rağmen gösterdiği olgunluk ve tutarlılık, Manchester United'ın hücum yapılanmasında kilit bir rol oynamasını sağlayabilir. Hem merkez forvet hem de forvet arkası rollerinde görev alabilmesi, teknik direktör Ruben Amorim'in taktik kurgusuna mükemmel uyum sağlıyor.

Haftada 200 bin sterlin ödeyecekler

Kaynaklara göre Manchester United, Cunha'nın 62,5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokmaya hazır. Fabrizio Romano da, "Manchester United her gün ilerleme kaydediyor" açıklamasıyla anlaşmaya dair olumlu bir güncelleme yaptı.

Finansal açıdan bakıldığında, United sadece serbest kalma maddesini karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Cunha'ya haftalık 200 bin sterlinlik cazip bir teklif sunacak. The Daily Telegraph'a göre bu rakam, Cunha'nın mevcut maaşının iki katı olacak ve onu kulübün en çok kazanan oyuncularından biri yapacak.

Ancak anlaşmanın önünde hâlâ bazı engeller bulunuyor. Wolves'un serbest kalma maddesinden taviz vermemesi, United'ın bu bedeli tamamen karşılamasını zorunlu kılıyor. Yine de kulüp, uygun bir ödeme planı oluşturarak süreci tamamlamayı hedefliyor.

Öte yandan, Cunha'nın eski hocası Ruben Amorim'in bu transfer sürecine dahil olması da dikkat çekiyor. Amorim, Wolves'un Old Trafford'da aldığı galibiyet sonrasında Cunha ile sıcak bir şekilde kucaklaştı ve bu da yaz aylarında olası bir transfer spekülasyonunu daha da artırdı.

Sonuç olarak, Matheus Cunha'nın Manchester United'a transferi, kulübün yeniden yapılanma sürecinde önemli bir hamle olacak. Cunha'nın çok yönlülüğü ve hücumdaki etkili katkısı, United'ın skor üretiminde yaşadığı problemleri aşmasına büyük katkı sağlayabilir.

United'ın bu transfere olan ilgisi ve kararlılığı, kulübün eski günlerine dönme hedefinin açık bir göstergesi. Eğer Cunha beklentileri karşılayabilirse, Manchester United'ın önümüzdeki sezonlarda yeniden zirveye oynayan bir takım haline gelmesinde önemli bir rol üstlenebilir.