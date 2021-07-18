"Vitor Pereira Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz!"

Yıldız oyuncu Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayacağını söyledi.

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Carlos Ponck, bir yıllık aranın ardından gelecek sezon yeniden şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi. Başakşehir formasıyla geçirdiği ilk sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki stoper, güçlü rakiplere rağmen bu başarıyı tekrarlayabileceklerini söyledi.

Ponck ne söyledi?

Takımının geçen sezon zirve yarışının uzağında kalmasını yoğun maç programına bağlayan Ponck, Aykut Kocaman yönetiminde beyaz bir sayfa açtıklarını ve her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyledi:

"Şampiyon olduktan sonra sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Şampiyonluğun vermiş olduğu bir rehavet de vardı. O yüzden sezon içerisindeki hazırlıklarımızı istenilen seviyeye getiremedik. Bakıldığında bunun birçok neden var. Bunların en önemlisi çok sıkışık bir maç trafiği yaşamamız.

"Diğer taraftan sakat oyuncularımız vardı. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyorduk, o yüzden bir ritim sağlayamadık. Şampiyonlar Ligi’nde zorlu maçlar ve zorlu takımlara karşı maçlar performansımızı etkiledi. 2 -3 gün önce gittiğimiz seyahatlerimiz oldu. Hepsi bir ayaya geldiğinde kötü bir sezon oldu bizim için.

"Okan hocanın ayrılmasından sonra takım biraz çıkışa geçti. Aykut hocanın gelmesiyle de yeni bir rotasyon sağladık diyebilirim. Yeni transferlerin katılmasıyla çıkışa geçtik. Rüzgar tersine döndü. Sık çalışmanın sonucu olarak da ligi çok kötü olmasa bile kötü olması beklenen yerden uzakta bitirdik."

"Şampiyon olacağız"

Şampiyonluk yolundaki rakiplerini de değerlendiren ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'yı tanıdığını söyleyen Ponck, buna rağmen mutlu sona ulaşacak takımın kendileri olacağından emin:

"Vitor Pereira ile çalışmadım ama kendisini tabii ki tanıyorum. Yaptığı işleri ve geride bıraktığı başarıları da biliyorum. Fenerbahçe'ye geldi. Başarılı olmasını diliyorum ama şampiyon olmalarını dilemiyorum, şampiyon da olamayacaklar çünkü biz şampiyon olacağız."

Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi

Başakşehir'e Portekiz Ligi takımlarından Deportivo Aves'ten transfer edilen Ponck, takımının şampiyonluk sezonunda 22 maçta şans bulmuş ve 1 gol kaydetmişti. Geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de dört maçta yer almıştı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın da giyen Ponck'un takımıyla 2023'e dek sözleşmesi bulunuyor.

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