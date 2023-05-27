Son olarak Flamengo’yu çalıştıran deneyimli teknik direktör bir kez daha kıta değiştiriyor.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Brezilya futboluna adım atan ancak son olarak Flamengo’daki görevinden de ayrılmak zorunda kalan Vitor Pereira, Birleşik Arap Emirlikleri takımından Al Wasl takımıyla masaya oturdu.

One Football'da yer alan habere göre Juan Antonio Pizzi ile yolları ayırmaya hazırlanan Al Wasl, sonrasında Portekizli teknik direktörle sözleşme imzalayacak.

Sezonu şampiyona Shabab Al Ahli'nin 10 puan gerisinde dördüncü sırada tamamlayan Al Wasl, Pereira’nın Arap yarımadasında çalıştırdığı ikinci takım olacak.

Kariyerinde dört şampiyonluğu var

Deneyimli teknik direktör daha önce Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli Jeddah’ta görev yapmış ve takımını sezon sonunda üçüncülüğe taşımıştı. Bir dönem Çin’de de görev yapan Pereira, Fenerbahçe’de ise iki farklı dönemde görev yapmıştı.

Porto ile iki, Olimpiakos ve Shanghai SIPG ile ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşayan Pereira, geçtiğimiz sezon Corinthians ile oldukça dikkat çekici sonuçlara imza atmıştı.

Brezilya’da dikkat çeken skorlara imza atan Pereira sonrasında ailevi nedenler nedeniyle bu ülkeden ayrılmak zorunda olduğunu belirtmiş ancak bir başka Brezilya takımı Flamengo’nun başına geçerek Corinthians taraftarlarının tepkisini çekmişti.