Fenerbahçe ve Beşiktaş Hugo için yarışıyor

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Vitor Hugo için ezeli rakibi Fenerbahçe de devreye girdi.

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren , Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Vitor Hugo için girişimlere başladı.

Sabah Spor 'dan Ogün Şahinoğlu 'nun haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Fiorentinalı Vitor Hugo'yu transfer etmek için çalışmalara başladı. Beşiktaş yönetimi ise görüşmelerde önemli bir aşama kaydettiği 28 yaşındaki oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmamak için girişimlerini hızlandırdı.

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'nın Gary Medel'i kadrosuna katmak istemesini bu transferde koz olarak kullanan Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibinin Medel için yaptığı 2.5 milyon euro'luk teklife sıcak bakmaya başladığı öğrenildi. Brezilyalı savunmacıyı ezeli rakibine kaptırmak istemeyen siyah beyazlıların Medel-Hugo takasını da değerlendirebileceği belirtiliyor.