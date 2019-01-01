Beşiktaş'ın transfer listesindeki Vitor Hugo kimdir?

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo'yu yakından tanıyalım.

Transferde önceliği savunma hattına veren Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sol stoper isteğini 'nın 28 yaşındaki savunmacısı Vitor Hugo'yu kadrosuna katarak karşılamak istiyor. Sağ ayağını kullanan ve 1.87 metre boyundaki Brezilyalı futbolcuyu yakından tanıyalım.

Vitor Hugo kimdir?

Tam adı ile Vitor Hugo Franchescoli de Souza, 20 Mayıs 1991'de 'nın Sao Paolo eyaletine bağlı Guaraci'de dünyaya geldi.

Profesyonelliğe Junior Team Futebol ile adım atan Vitor Hugo, dört farklı takımda kiralık olarak forma giydikten sonra 2013 yılında Tombense'ye transfer oldu. Burada da fazla forma şansı bulamayan Hugo, önce America-MG takımına, ardından da çıkış yakalayacağı Palmeiras'a kiralandı.

Ocak 2016'da Palmeiras tarafından bonservisi alınan deneyimli futbolcu, takımıyla toplam 74 karşılaşmada görev aldı.

Yıldız oyuncu, yükselen form grafiğiyle 2017 yazında 8 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer oldu. Fiorentina formasıyla toplam 54 karşılaşmada görev yapan tecrübeli savunmacı, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.