Beşiktaş, Vitor Hugo'yu bitirmeye hazırlanıyor

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Fiorentina'nın 28 yaşındaki savunmacısı Vitor Hugo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş yönetimi, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlıların gündemindeki son isim 'nın 28 yaşındaki savunmacısı Vitor Hugo.

Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen Vitor Hugo'yu kiralık olarak kadroya katmaya hazırlanıyor.

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Siyah beyazlıların oyuncu ve kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardığı belirtilirken teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde Brezilyalı savunmacının İstanbul'a geleceği ifade edildi.

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Daha önceden de Beşiktaş'ın gündemine gelen tecrübeli oyuncu, 2017 yazında 8 milyon euro bedelle Palmeiras'tan Fiorentina'ya transfer olmuştu.