Virgil Van Dijk sakatlıktan ne zaman dönecek? Klopp açıkladı

Liverpool, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız savunmacısına kavuşmak için gün sayıyor.

Alman teknik adam Jürgen Klopp, Liverpool’un Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında Virgil Van Dijk’a görev verebileceğini söyledi.

Hollandalı stoper, geçen yıl Ekim ayında geçirdiği çapraz bağ sakatlığının ardından henüz resmi bir maçta forma giymedi.

2020/21 sezonunun büyük bölümünü kaçıran Van Dijk, Hollanda’nın Euro 2020 kadrosunda da yer almamıştı. Van Dijk’ın dönüşü, yeni sezonda Premier Lig’de zirveye dönmeyi amaçlayan Liverpool için oldukça kritik.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Innsbruck kentinde sürdüren Liverpool, 29 Temmuz Perşembe günü Bundesliga ekibi Hertha Berlin ile bir hazırlık maçı yapacak.

Ne söyledi?

Kulübün resmi sitesine konuşan Klopp, Van Dijk’ın durumuyla ilgili bilgi verdi.

“Kesin değil, ama Virgil’in bir kaç dakika oynama ihtimali var. Antrenmanlarda son derece iyi ve hazır gözüküyor. Sağlık ekibiyle son bir görüş alışverişinde bulunacağım.”

Klopp, ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle dokuz aydır takımda yer alamayan Joe Gomez’in durumuna da değindi.

Gomez’in Hertha maçında oynamayacağını açıklayan Alman çalıştırıcı, İngiliz oyuncunun dönüşü için 8 Ağustos’taki Athletic Bilbao maçını işaret etti.

Liverpool, Athletic maçından altı gün sonra, Premier Lig’de sezonu Norwich’e karşı açacak.

“Virgil’i bu maçta, Joe’yu ise bir sonraki maçta 20 dakika oynatmayı umuyoruz. Çalışmalar sırasında ikisi de iyi gözüktü.”

Klopp acele etmiyor

“Antrenmanda çekilen görüntülerde herkes ne kadar iyi olduklarını görüyor, ama aceleci davranmıyoruz. Sezona hazır girmek için beş hazırlık maçında oynamaları gerekmiyor.”

“Önümüzde uzun bir sezon var. Kariyerlerini etkileyebilecek, çok ciddi sakatlıklardan dönüyorlar. Bu konuda taraftarların biraz sabırsız davranmasını anlayabiliyorum, onları bir an önce takımda görmek istiyorlar.”

Hala bir numara

Goal’ün Liverpool muhabiri Neil Jones, Klopp’un Van Dijk açıklamasını şöyle değerlendirdi:

“Klopp geçen hafta ‘Virgil Van Dijk’ın Hertha maçında oynaması sürpriz olur’ demişti, ama aradan geçen sürede daha iyimser bir bakış açısı kazanmış.”

“Liverpool için haberler iyi. Leipzig’den alınan Ibrahima Konate takıma uyum sağladı. Bilek sakatlığından dönen Joel Matip de iyi görünüyor.”

“Van Dijk’ın dönüşüyle yeni sezona güçlü bir şekilde girecekler. Hollandalı takımın savunmadaki bir numaralı opsiyonu. Yavaş yavaş süre almaya başlarsa, çok yakında onu Premier Lig’de sahada görebiliriz.”

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