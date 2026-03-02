Vinicius Real Madrid'deki geleceğine ilişkin kararını sonunda verdi

Real Madrid’de son haftaların en formda isimlerinden Vinicius Junior için kritik bir gelişme yaşandı. İspanyol basınına göre kulüp yönetimi, Brezilyalı yıldızın sözleşme yenileme süreci konusunda ortak bir karara vardı.

Son 18 ayına giren mevcut kontratı nedeniyle 2025 yılı içinde yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış, müzakereler sezonun ilerleyen bölümüne ertelenmişti. Bu durum başta Manchester City olmak üzere bazı Avrupa devlerinin iştahını kabartmıştı.

Ancak hem oyuncunun hem de kulübün önceliği birlikteliği sürdürmek. Yönetim kurulu içinde daha önce 25 yaşındaki yıldız için “ne gerekiyorsa yapılsın mı” konusunda fikir ayrılıkları bulunsa da, son olarak genel bir uzlaşı sağlandığı ifade edildi.

Düzenli temas, olumlu hava

Real Madrid’in Vinicius’un temsilcileriyle düzenli temas halinde olduğu ve uygun zaman geldiğinde anlaşmanın tamamlanacağına dair güçlü bir inanç bulunduğu belirtiliyor. Bu gelişmeyle birlikte 2027’ye kadar süren mevcut sözleşmenin uzatılmasının önünde ciddi bir engel kalmadığı aktarılıyor.

Vinicius ise şu aşamada tamamen sahaya odaklanmış durumda. Son beş maçta altı gol atan Brezilyalı yıldız, performansını yeniden üst seviyeye taşıdı. Hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda kritik bir döneme giren Real Madrid’de sözleşme görüşmelerinin yaz aylarına doğru hız kazanması bekleniyor.

Ayrıca yaz döneminde oynanacak Dünya Kupası da takvimi etkileyebilir. Bu nedenle resmi görüşmeler sezon sonuna hatta yeni sezon başlangıcına sarkabilir. Ancak kulüp içindeki genel kanaat, Vinicius’un sözleşme süresi 12 ayın altına inse dahi sonunda yeni kontrata imza atacağı yönünde.