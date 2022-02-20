Carlo Ancelotti'nin göreve gelmesinin ardından performansında büyük bir artış yaşayan ve Real Madrid'in La Liga'da zirvede olmasında önemli rol oynayan Vinicius Junior, İspanya'daki performansıyla, sıklıkla karşılaştırıldığı vatandaşı Neymar'ı geride bırakarak genç yaşına rağmen şimdiden önemli bir başarı yakaladı.

Sekiz maçlık gol atamama serisini Alaves karşısına sonlandıran Brezilyalı oyuncu, tüm kulvarlardaki gol sayısını 16'ya yükseltirken, 10 da asist yaptı.

Hücum verimliliği açısından Avrupa'daki en iyi oyunculardan biri olan Vinicius, gol krallığı yarışında da harika bir sezon geçiren takım arkadaşı Karim Benzema'yı takibini sürdürdü.

Değerini yükseltti

21 yaşındaki oyuncu attığı 16 golle Neymar'ın 21 yaşında Barcelona'da oynadığı dönemde attığı 15 golü geride bırakırken, Neymar'ın bu sayıya Katalan ekibinin formasını terlettiği 41 maçta ulaşması aradaki farkın önümüzdeki haftalarda büyük bir sürpriz olmaması halinde daha da açılacağı anlamına geliyor.

Öte yandan oyuncuların bonservis bedellerini tahmini olarak ifade eden Transfermarkt'a göre 100 milyon euro'luk değeriyle en pahalı Brezilyalı oyuncu olan Vinicius, Mbappe ve Haaland'ın ardından dünyanın en pahalı üçüncü futbolcusu olurken, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki değerini de yükseltti.

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