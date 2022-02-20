Galatasaray'da kötü gidişatın ardından Başkan Burak Elmas'ın kltuğu sallanıyor.

Bunun yanında yerine geçecek isimler de kulislerde konuşulmaya başlandı.

Türk basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim, bir ekip kurarak Galatasaray'da başkanlığa adım atabilir.

Tüm bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in birlikte çalışacağı isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Fatih Terim'in başkan olması halinde Gheorghe Hagi ismi teknik direktör olarak öne çıktı.

Hagi ne söyledi?

1996-2000 yılları arasında Fatih Terim ile sarı kırmızılı ekipte birlikte çalışan Hagi'ye bu konu Rumen basınından Sport'ta soruldu.

"Karpatların Maradonası" konuya ilişkin şu sözleri söyledi:

"Fatih Terim'e sonsuz saygım var.

"Türkiye ve Galatasaray için o 1 numaralı adam. Bir "İmparator.

"Bizi büyüttü, o inanılmaz yolculuğumuzda bize öncülük etti.

"Beni ararsa, onunla konuşmak bir zevktir.

Galatasaray'da ne oluyor bilmiyorum, Köstence'deyim. Hassas bir durum çünkü Terim'in yerine geçmek çok zordur, o Türkiye'de tek" dedi.

Hagi'nin Galatasaray karnesi

2004 ylında teknik adam olarak Galatasaray'ın başına geçen Hagi, sezon ortasında istifa eden Fatih Terim'in yerine gelmişti.

Hagi'nin çalıştırdığı Galatasaray, ligde arzulanan başarıları yakalayamış olsa da 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 5-1 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

2010-2011 sezonunda Frank Rijkaard'ın Galatasaray'dan ayrılmasının ardından bir kez daha göreve gelen Hagi, sezonu 8. tamamlayarak kulüpten ayrılmıştı.

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