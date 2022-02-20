Galatasaray'da pilot takım projesi yolunda gitmiyor: Niğde Anadolu FK 19 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini yaşarken sarı kırmızılıların pilot takımı Niğde Anadolu FK da istenilen sonuçları almakta zorlanıyor.

Gelişimini beklediği oyuncular ve kadroya giremeyen isimleri Niğde Anadolu FK bünyesinde şans vermek isteyen Galatasaray, kulübü 8 milyon TL karşılığında Altınordu'dan satın almıştı.

Ardından hem renklerin hem de logonun değişmesiyle kulüp yeni bir kimliğe büründü.

Satın alma sürecinin ardından Niğde Anadolu'nun teknik direktörlüğünü Ceyhun Müderrisoğlu yaparken yardımcı olarak da Ahmet Görkem Gör görev alıyor.

Öte yandan Fanatik'ten edinilen bilgilere göre; tüm bu değişim saha içi sonuçlara yansımış görünmüyor.

Niğde Anadolu FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki tek galibiyetini 6. haftada alırken 19 maçtır kazanmaktan uzak. Son olarak Afjet Afyonspor'a 3-1 mağlup olan Niğde Anadolu FK ligin dibine demir atmış görünüyor.

Galatasaray devre arasında Yiğit Demir, Berk Balaban, Erkan Süer, Atalay Yıldırım, Sarper Çağlar, Eren Aydın gibi genç isimleri süre bulmaları adına Niğde Anadolu'ya göndermişti.

Ayrıca Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK; aralarında Ümit Karaal, Çağatay Yılmaz, Muhammet Beşir gibi isimlerin de yer aldığı 21 kişilik bir transfer operasyonu da geçirmişti.

Ancak devre arasında yapılan tüm bu hamlelere karşı istenilen sonuçlar alınamadı ve Niğde Anadolu FK'nın bir alt lige düşmesi yakın görünüyor.

Burak Elmas'tan açıklama

Gelen eleştiriler üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu:

"O anda acil hareket edip o kulübü almamız gerekiyordu. Niğde Anadolu FK yatırıma açıktır. Arzu ederse tüm Galatasaraylılar yatırımcı olarak katılabilirler.

"Gizli bir organizasyon değil. Bir altyapımız var. Fakat 17-19 yaş gruplarından sonra dışarıya kiraladığımız çok fazla oyuncumuz var. Oyuncuların birçoğu alt liglerde oynuyor. Doğru dürüst bir bedel almadan kiralık veriyoruz.

"O takımlarda oynamıyorlar, gelişimlerini takip edemiyoruz. Burada amaç Galatasaray’ın altyapısında oynayan ve başka yerlere kiralık verdiğimiz oyuncuların gelişimini takip etmek ve onları daha zorlu bir ligde 11’de onayarak gelişimini sağlamak.

"Yaptığımız her şey Galatasaray’ın geleceği için yaptığımız hamleler"

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