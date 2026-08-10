Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu John Obi Mikel, Vinicius Junior'ın Real Madrid'den ayrılıp dev bir transferle Arsenal'e katılacağını düşündükleri için Arsenal taraftarlarıyla alay etti.

The ObiOne podcast'inde konuşan Mikel, Vinicius'un Arsenal'in ilgisini Real Madrid'de daha kazançlı yeni bir sözleşme almak için kullandığını savundu.

Mikel şöyle konuştu: "Arsenal taraftarlarının ne beklediğini biliyorum. Bildiğiniz gibi, 22 ya da 23 yıl sonra ligi kazanıyorsunuz ve birden zirveye ulaştığınızı sanıyorsunuz. Hayır, öyle değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ağır bir yenilgi aldılar (Vini'den). Vinicius Junior'ın, 22 ya da 23 yılda yalnızca tek bir (lig) şampiyonluğu kazanmış olan Arsenal'e katılmak için Real Madrid'den ayrılması imkânsız. Bu adam sezon üstüne sezon şampiyonluklar kazanıyor. Üstelik Arsenal'in hiç kazanamadığı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın tadına vardı."

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Devam etti: "Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir oyuncunun bütün bunları, inşa ettiği her şeyi ve Jose Mourinho'nun yöneteceği takımı bırakıp, 20 yılda yalnızca tek bir lig şampiyonluğu kazanmış bir takıma katılmasını mı bekliyorsunuz? Aman Tanrım!"

Şunları ekledi: "Bunu söylediğimde bütün Arsenal taraftarları bana saldırdı, Vinicius kendilerine katıldığında bana bunu göstereceklerini söylediler. Ama bu benim görüşümdü, onun Madrid'den ayrılacağını hiç düşünmedim. Bence sizi Madrid'de daha iyi bir anlaşma elde etmek için kullanıyordu. Onları kullanıyordu. Arsenal taraftarlarının Vinicius Junior'ın Real Madrid'den ayrılıp Arsenal'e gideceğini gerçekten neden düşündüğüne dair en ufak bir fikrim yok."

Mikel alaycı bir şekilde ekliyor: "Ne içtiklerini bilmiyorum."

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Vinicius o günden bu yana Real Madrid ile öncekinden daha yüksek maaşlı, altı yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Real Madrid, Vinicius'un bu sezon Jose Mourinho yönetiminde en iyi versiyonunu sunmasını umuyor.

Arsenal'e gelince, başka hedefler bulmaları gerekiyor; zira raporlar, kulübün Chelsea oyuncusu Pedro Neto ve kanat mevkisinde başka oyuncularla ilişkilendirildiğine işaret ediyor.

Eski Nijerya yıldızı Obi Mikel, Chelsea ile 11 yıl forma giydi ve iki Londra takımı arasındaki çetin rekabet nedeniyle Arsenal'i ve oyun tarzını sık sık eleştiriyor.

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