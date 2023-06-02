İtalyan basını Adana Demirspor ile yollarını ayıran deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli takımın başına geçmeye hazırlandığını belirtti.

Süper Lig’de ikinci sırada yer alan ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’nin, Adana Demirspor’da oynattığı oyun ve aldığı skorlarla dikkat çeken İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’ya teklif yaptığı öne sürüldü.

Sportitalia’da yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi deneyimli teknik direktörle bir araya gelirken, bu görüşmede resmi teklif iletildi.

Haberde Montella’nın Adana Demirspor ile olan sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle tarafların anlaşması halinde imzaların kısa süre içerisinde atılabileceği belirtilirken, iki taraf arasındaki müzakerelerin fazla uzun sürmeyeceği ifade edildi.

Ailesi için İtalya'da kalabilir

30 Haziran’da serbest kalacak olan Montella daha önce Fiorentina, Milan, Sevilla ve Roma gibi önemli kulüpleri çalıştırmıştı.

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nı kazanması halinde Türkiye’yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek dört takımdan biri olacak olan Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Montella ile yola devam etmek istediklerini ancak deneyimli çalıştırıcının ailesini özlemesi nedeniyle gelecek sezon ülkesine dönebileceğini söylemişti.