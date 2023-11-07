İtalyan teknik direktör, A Millî Takım'ın genç yıldızını yakın markaja aldı.

Real Madrid'in salı günü gerçekleştirdiği antrenmanda bir sürpriz yaşandı. Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın antrenmanının ziyaret etti.

İdmanda Arda'yı izleyen İtalyan hoca, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile de bir süre sohbet etti.

Marca muhabiri Joel del Rio Muradas, o anları sosyal medyada hesabı Twitter'dan paylaştı.

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Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında ne söylemişti?

Genç yıldız, geçtiğimiz pazar gecesi bu sezon ilk kez Real Madrid'in resmî maçında kadroda yer almıştı.

Özellikle Türk futbolseverler, Arda'nın Rayo Vallecano maçında oyuna sonradan gireceğini tahmin ediyordu ancak yıldız futbolcu, 0-0 biten mücadelede süre alamadı.

Ancelotti, Vallecano maçının ardından Arda ile ilgili yaptığı açıklamada, "Onu sahaya çıkarmak için doğru an değildi. Dün konuştuk, acelemiz yok. Arda mutlaka yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba gecesi evinde Braga ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.