Vincent Aboubakar gerçeği: ''İster uzatırız, ister kullanmayız''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vincent Aboubakar'ın sözleşmesiyle ilgili haberlere noktayı koydu.

Vincent Aboubakar'ın 30 karşılaşmada yer almaması halinde sezon sonu serbest kalacağına dair iddialara Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yanıt geldi.

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı sakatlık geçirmiş ve kaçırdığı 4 maçın ardından Sivasspor'a karşı rol almıştı.

Ancak 29 yaşındaki golcü, ilk 11'de başladığı Sivasspor karşılaşmasını da sakatlığı nedeniyle yarıda bırakmak durumunda kaldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Aboubakar'ın sözleşmesi hakkında ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre; Ahmet Nur Çebi iddiaları yalanlıyor.

"Aboubakar ile ilgili öyle spekülasyonlar yapılıyor ki, şaşırmamak elde değil."

"Sözleşmesi iki yıl, opsiyon bizim elimizde. Yani uzatıp, uzatmama yetkisi tamamen bizde."

"Dedikodularla algı yaratılmaya çalışılıyor. Biz istemediğimiz sürece Aboubakar serbest kalmayı bir kenara bırakın, hiçbir yere gidemez, yetki tamamen bizdedir."

"İster uzatırız, ister opsiyon hakkımızı kullanmayız"

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Bu sezon Vincent Aboubakar

Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan Kamerunlu golcü bu sezon Süper Lig'de 26 maçta 15 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın zirve yarışında Cyle Larin ile birlikte takımına büyük katkıda bulundu.

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