Vieri: "Pio Esposito yeni Toni, sezonda 30 gol atacak"

Il Messaggero'ya konuşan eski santrfor Bobo Vieri, Serie A'daki şampiyonluk yarışı hakkında şöyle konuştu: "Roma mı? Gasperini ve Malen ile birlikte, Inter hâlâ en güçlü kadroya sahip takım olarak kalsa da scudetto'yu kazanabilir."





Pio Esposito? "Luca Toni'yi görüyor musunuz? Ne golcü ama: bugün onda Pio Esposito'yu yeniden görüyorum, ona zaman verin ve göreceksiniz. Hayır, o yeni Vieri değil, Pio Toni'nin klonu olacak. Ona bir ya da iki yıl zaman verin, ligde sezon başına 25-30 gol atar. Şu anda Lautaro ve Thuram'la birlikte kendini geliştiriyor, sonra da Bir Numara olacak."

Tekrar Roma'ya dönelim, lütfen. "Kesinlikle şampiyonluk adayı ve bu, kazanacağı anlamına gelmiyor ama Gasperini'nin gelişi sayesinde yarışın içinde olacak demek."













O halde Bobo Vieri'ye göre pole pozisyonunda Roma var. "Inter'i herkesin önüne koyuyorum çünkü diğerlerine göre daha üstün bir kaliteye sahip, bu kalite tüm kadroya yayılmış durumda ve korkutucu. Scudetto için büyük favori o, ama bir sezon boyunca neler olabileceğini asla bilemezsiniz. Roma da her zaman Inter'in ensesinde olacak, olası puan kayıplarından yararlanmaya hazır."