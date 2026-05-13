Videoda... Vingada, Koora'ya: Zizo transferi başarısız değil... Performansındaki düşüşün sırrı bu

Zamalek'in eski teknik direktörü ve Mısır Futbol Federasyonu'nun eski genel sekreteri Portekizli Nelo Vingada, Al-Ahly'nin yıldızı Ahmed Mustafa "Zizo"nun önümüzdeki sezon alıştığımız performansına kavuşacağını vurguladı.

Zizo, rakip Zamalek ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen yaz büyük bir transferle Al Ahli'ye geçmişti, ancak performansı Beyaz Kale'deki kadar parlak olmadı.

Tüm turnuvalarda Al-Ahly formasıyla oynadığı 31 maçta, 5 gol ve 10 asistle yetindi.

Zizo'nun Al Ahli taraftarlarının beklentilerini karşılayacak bir performans sergileyemediği göz önüne alındığında, onun "başarısız bir transfer" olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusuna Vinagada bu tanımlamayı reddetti ve uluslararası yıldızın önemini vurguladı.

Fengada, daha sonra yayınlanacak olan Koora ile yaptığı röportajda, "Zizo'nun başına gelenler, farklı liglerde ve ülkelerde bazen diğer oyuncuların da başına gelir. Bir oyuncu bir takımdan geleneksel rakibine transfer olduğunda, bazen ortam farklıdır ve koşullar da farklıdır" dedi.

2003-2004 sezonunda Zamalek ile lig şampiyonu olan teknik direktör, "Elbette Zamalek'ten Al Ahli'ye ya da tam tersi yönde transfer olan ve iyi seviyelerini korumayı başaran oyuncuların örnekleri var, ancak bazen bu tür şeyler de oluyor" diye ekledi.

73 yaşındaki Portekizli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Zizo'nun harika bir oyuncu olduğundan eminim. Zamalek'te muhteşem sezonlar geçirdi, Mısır milli takımında da güçlü maçlar çıkardı. O gerçekten mükemmel bir oyuncu."

Performansındaki düşüşün nedeni hakkında ise, "Bazen bu, uyum sağlama ve taraftarların baskısıyla başa çıkma meselesidir. Bu kolay bir şey değildir, ancak bu sezonun ardından bu aşamayı atlatacağını düşünüyorum. Zamalek'te gösterdiği seviyeye geri dönerse, bu hem kendisi hem de Mısır futbolu için iyi olacaktır" dedi.