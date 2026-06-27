Videoda: Mısır, İran ile berabere kaldı… İkinci olarak 32'li tura yükseldi

Mısır Milli Takımı, grup aşamasının üçüncü turunda İran ile 1-1 berabere kalarak 2026 Dünya Kupası'nda son 32'ye kalmayı garantiledi.

Mısır, 5. dakikada Mahmoud Saber'in golüyle öne geçti. Mohamed Salah'ın şutu İran savunmasına çarptı ve kaleci topu uzaklaştırmak için çıktı, ancak top Mahmoud Saber'in önüne geldi ve o da güçlü bir vuruşla topu İran kalecisinin bacaklarının arasından geçerek ağlara gönderdi.





9. dakikada ise Mısırlı savunma oyuncusu Muhammed Abdülmünem, bir pas sırasında hata yapıp forvet Mehdi Taremi’nin ayağına çarptı ve hakem Mısır aleyhine penaltı kararı verdi.

Mısır milli takımının kalecisi Mustafa Şubayr, Tarmi’nin şutunu ustaca kurtardı.

İran milli takımı, Milad Mohammadi’nin ceza sahası içinden attığı ve Mustafa Şubayr’ın kurtardığı güçlü şutun sol tarafa seken topu Ramin Rezaiyan’ın ağlara göndermesiyle beraberliği yakaladı.

Mısırlı savunma oyuncusu Muhammed Abdülmünem, İran’ın golünün ardından sakatlık nedeniyle ilk yarıyı tamamlayamadı ve yerine Yaser İbrahim oyuna girdi.

49. dakikada Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed Salah’ın güçlü ortasını kaleye doğru şutla yönlendirdi ancak İran kalecisi topu kontrol etti.

Mohamed Salah ise 57. dakikada sakatlığı nedeniyle sahadan çıktı ve yerine Ahmed Mustafa Zizo oyuna girdi.

Kameralar, Salah’ın oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde otururken arka bacak kasına buz uyguladığını görüntüledi.

Ahmed Fattouh da maçın son dakikalarında sakatlandı, ancak Mısır milli takımı oyuncu değiştirme hakkını tüketmiş olduğu için kendini zorlayarak maçı tamamladı.



Bu arada, Belçika milli takımı, Yeni Zelanda’yı 5-1 mağlup ederek 7. gruptan lider olarak Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

“Kırmızı Şeytanlar”ın yıldızı Leandro Trossard, maçın 28. ve 50. dakikalarında Belçika adına iki gol attı; Kevin De Bruyne 66. dakikada üçüncü golü kaydetti; Romelu Lukaku ise 86. dakikada dördüncü golü attı. Beşinci gol ise uzatma dakikalarında Alexis Saelemaekers tarafından atıldı.

Yeni Zelanda’nın tek golünü ise 84. dakikada Elija Gust attı.