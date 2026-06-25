Videoda: Mahib Abdülhadi, Hamza Abdülkerim’den özür diliyor

Sosyal medyada kopan eleştiri fırtınasının ardından, medya mensubu Mahib Abdülhadi, genç futbolcu Hamza Abdülkerim’den kamuoyu önünde özür diledi ve Mısır Milli Takımı oyuncusunun yeteneğini küçümsemenin kesinlikle kasıtlı olmadığını vurguladı.

Abdelhadi’nin açıklamaları, Abdelkarim’in etrafında kopan “tüm bu yaygara” hakkında “Bütün bu yaygarayı haklı çıkaracak bir şey görmedim. Yedek takım maçlarında bir gol attı, mesele ne? Bütün bu yaygaranın arkasında kim var?” diye sormasıyla geniş çaplı bir medya krizini tetiklemişti.

Ayrıca şunları da ekledi: “Neden oyuncuya, sanki bizi Dünya Kupası’nı kazanmaya götürecekmiş gibi, kaldırabileceğinden fazlasını yükliyoruz? Endrik, onun yaşında, Mısır kalesine bir gol attı, ancak bu kadar gürültü kopmadı.”

Hamza Abdülkerim’e doğrudan özür

Abdelhadi, Facebook’taki resmi hesabından paylaştığı bir videoda tartışmayı sonlandırmak için şöyle konuştu: “Herhangi bir yorumum, sözüm veya konuşma tarzım alaycı ya da oyuncuyu küçümseyen bir şekilde anlaşıldıysa, açık ve net bir şekilde özür dilerim.”

Hamza Abdülkerim’e doğrudan bir mesaj gönderdi: “Sözlerim veya tavrımdan dolayı rahatsızlık veya sıkıntı duyduysan, senden özür dilerim ve sana başarılı bir kariyer dilerim. Sen benim oğlumun yaşındasın ve seni incitmek gibi bir niyetim asla olamaz.”

Özürün gerekçeleri... “Amaç teknikti, kişisel değildi”

Medya mensubunun özrü, oyuncunun ailesini ve taraftarlarını da kapsadı; Hamza’ya kulübünde ve Mısır Milli Takımı’nda başarılar diledi ve Hamza’nın “her türlü baskıdan uzak, destek ve teşvik edilmeyi hak eden yeni nesil umut vaat eden yeteneklerden biri” olduğunu vurguladı.

Abdelhadi, spor medyasında uzun yıllara dayanan kariyerinin her zaman teknik ve analitik yönleri tartışmayı amaçladığını, hiçbir oyuncuyu küçümsemeyi hedeflemediğini açıkladı. Şöyle devam etti: “Eğer kendimi doğru ifade edemediysem ya da mesajım uygunsuz bir şekilde anlaşıldıysa, özürlerimi yineliyorum.”

Konuşmasını, futbolseverlerin duygularına saygı duyduğunu ve Mısır futbolunun geleceğini temsil eden genç yetenekleri savunma konusundaki özenlerini takdir ettiğini vurgulayarak tamamladı; bu özeni “saygı ve takdir gerektiren bir tutum” olarak nitelendirdi.