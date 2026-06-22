Videoda: İbrahim Hasan, Hüsam Hasan’ı tek kelimeyle tanımlıyor

Mısır Milli Takımı Menajeri İbrahim Hasan, Yeni Zelanda’ya karşı heyecan verici galibiyetin ardından, kardeşi ve Firavunlar’ın teknik direktörü Hossam Hasan’ı tek kelimeyle tanımladı.

Mısır Milli Takımı, bugün Pazartesi sabahı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, Yeni Zelanda karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 3-1'lik skorla kazanarak değerli bir galibiyet elde etti.

Husam Hasan, ülkesinin milli takımını Dünya Kupası finallerinde tarihindeki ilk galibiyete ulaştırarak, takımın puanını 4'e yükseltti ve 7. grubun zirvesine oturdu.

"Yalla Kora" sitesinin muhabiri, Firavunlar'ın Yeni Zelanda'ya karşı kazandığı zaferin ardından İbrahim Hasan'dan kardeşi Hossam'ı değerlendirmesini istedi.

İbrahim Hasan ise tek kelimeyle “dahi” diye yanıt verdi.

Mısır Milli Takımı, grup aşamasının son maçında önümüzdeki Cumartesi sabahı İran Milli Takımı ile karşılaşacak.

İran Milli Takımı, Belçika ile aynı puana sahip olan 2 puana sahipken, Yeni Zelanda ise tek puanla grubun son sırasında yer alıyor.