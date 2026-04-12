Videoda... Endrick, Lyon formasıyla 12. golünü attı

Brezilyalı oyuncu Endrick, Pazar akşamı Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Lyon'un Lorient'i 2-0 mağlup ettiği maçta iz bıraktı.

Lyon ile Lorient arasındaki ilk yarı, golsüz berabere sona erdi.

İndrik, ikinci yarı başında oyuna girdi ve 49. dakikada Roman Yaremchuk'un kafasına gönderdiği muhteşem bir ortayla ilk golü hazırladı.

7 dakika sonra, Corentin Tolisso Lyon adına ikinci golü attı.

Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen Endrick, 81. dakikada sarı kart gördü.

Lyon, 51 puanla beşinci sıraya yükselirken, Lorient 38 puanla dokuzuncu sırada kaldı.

Indrek, geçen kış transfer döneminde Fransız takımına katıldığından bu yana, bu sezon Lyon ile oynadığı 16 maçta 6 gol attı ve 6 asist yaptı.