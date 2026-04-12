Video | Faslı yıldız, İsveç liginde ilk izini bıraktı

Kalmar, bu akşam Pazar günü "3 Arena" stadyumunda oynanan İsveç Ligi maçında, Faslı milli oyuncu Ashraf Dari'nin de forma giydiği karşılaşmada rakibi Djurgårdens'e 2-3 mağlup oldu.

Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen ve Kalmar'a kiralanan Ashraf Dari, maçta ilk 11'de yer aldı ve karşılaşmanın gidişatında belirgin bir iz bıraktı.

Yordegunds maça güçlü bir başlangıç yaptı ve 2. dakikada yıldızı Bo Asolf Hegland ile erken bir gol attı, ardından 7. dakikada Kristian Lian'ın golüyle üstünlüğünü pekiştirdi.

Kalmar'ın cevabı gecikmedi. 16. dakikada Charlie Rosenqvist ile farkı azaltan Kalmar, 29. dakikada Faslı savunma oyuncusu Ashraf Dari'nin muhteşem bir golüyle skoru eşitledi. Dari, ortaya gelen topu kafayla ağlara gönderdi.

Maç beraberlikle sonuçlanacak gibi görünürken, Jörgendins 85. dakikada Christian Lehn'in golüyle galibiyeti kaptı. Lehn skoru daha da artırabilirdi ancak uzatmaların 5. dakikasında bir penaltı kaçırdı.

Bu maç, Ashraf Dari'nin Kalmar formasıyla oynadığı ikinci maçtı. Bir önceki maçta forma giyen Dari, kendi kalesine bir gol atmıştı.

