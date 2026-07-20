Video: Sufyan Benjedida, ilk mesajıyla Al-Ahli taraftarlarını coşturdu

Al-Ahly, yaz transfer döneminin en önemli transferlerinden birini tamamlamayı başardı; Faslı forvet Sufyan Benjedida ile sözleşme imzaladı. Fas futbolunda en tehlikeli forvetlerden biri olarak adını duyuran ve olağanüstü bir sezonun ardından Kırmızı Kale'ye katılan Benjedida, Al-Ahli taraftarlarına heyecan dolu bir mesajla yolculuğuna başladı ve şampiyonluklar kazanmak ve taraftarları mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapacağına dair kararlılığını vurguladı.

Al-Ahli kulübü, Fas'ın Fes kulübünden gelen Faslı forvet Sufyan Benjedida ile üç sezonluk bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Benjedida, Al-Ahli'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Afrika'nın yüzyılın kulübü olan Al-Ahli'ye katıldığım için çok mutluyum. İnşallah bu güvene layık olurum ve her yerdeki Al-Ahli taraftarlarını mutlu ederim."

Faslı forvet sözlerine şöyle devam etti: “Al-Ahli büyük bir kulüp ve bu formayı giymek her oyuncu için bir onurdur. İnşallah takım için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim.”

Şöyle devam etti: “İlk andan itibaren Al-Ahli taraftarlarının sevgisini hissettim. Umarım tüm şampiyonlukları kazanıp onları mutlu edebiliriz… Sufyan Benjedida, bir Al-Ahli’li.”

Al-Ahli’nin Benjedida ile sözleşme imzalaması, oyuncunun Marrakesh Fassi formasıyla geçirdiği olağanüstü sezonun ardından gerçekleşti. Benjedida, takımın en öne çıkan yıldızlarından biri olarak, takımın Fas Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında doğrudan katkı sağladı.

Faslı forvet, sezon boyunca dikkat çekici bir hücum performansı sergiledi ve 20 golle Fas Ligi'nin gol kralı oldu.

Bendjida, çeşitli turnuvalarda 31 maça çıktı ve 20 gol atıp 2 asist yaparak toplam 22 gole katkı sağladı. Böylece büyük golcü yeteneklerini kanıtlayan oyuncu, Al-Ahli taraftarlarına önümüzdeki sezonlarda forvet hattına güçlü bir katkı sağlayacağına dair büyük umutlar verdi.