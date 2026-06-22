Video: Savunma denetimi nerede?.. Yeni Zelanda, Mısır'ı ani bir golle şaşırttı

2026 Dünya Kupası 7. Grubun ikinci turunda Mısır ile oynadığı maçta Yeni Zelanda milli takımı, gol açısından inisiyatifi ele geçirdi.

Mısır, öne geçmek amacıyla turnuvaya hücumla başladı, ancak Firavunlar kendilerine sunulan fırsatları iyi değerlendiremedi ve rakibinden cezalandırıldı.

15. dakikada, savunmanın dikkatini çekemeyen Vin Sorman, mükemmel bir ortaya kafayla vurdu ve topu kaleci Mustafa Şubayir'in ağlarına gönderdi.

Maçı yöneten Yaser İbrahim, Birleşik Arap Emirlikleri’nden hakem Ömer Al-Ali’den, Yeni Zelanda oyuncusuna faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etmesini istedi, ancak hakem bunu reddetti ve golü geçerli saydı.















