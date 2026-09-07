Valdebebas'ta José Mourinho'nun basın toplantıları asla fark edilmeden geçmez ve Portekizli teknik adamın her boy göstermesi bir filme konu olabilecek nitelikte, ancak bugün yaşananlar adeta bir bilim kurgu filminden bir sahne gibiydi.

Eski takımı Inter Milan ile karşılaşma öncesindeki basın toplantısının sonunda, Real Madrid'in mevcut teknik direktörü Mourinho, Valdebebas Spor Kompleksi'nin iç koridoruna doğru ilerlerken inanılmaz bir durumla karşılaştı. Bir gazeteci ona doğru yaklaştı ve beklenmedik bir hediye takdim etti: maçlar öncesinde çimi nemlendirmek için kullanılan türden bir su püskürtücü.

"El Mundo" gazetesi muhabiri Abraham Romero, sosyal medya hesapları üzerinden, bizzat kendisinin belgelediği bu ilginç anın ayrıntılarını paylaştı ve bu tuhaf hediyenin sahibinin kendisi olduğunu doğruladı.

Hediye rastgele seçilmiş değildi; aksine Mourinho'nun kariyerinin ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en çılgın gecelerinden birinin kasıtlı bir hatırasıydı: 2010 yılında Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona'ya karşı oynanan meşhur yarı final maçı.

O dönemde Mourinho yönetimindeki Inter Milan, Camp Nou'daki rövanşta yenilmesine rağmen finale yükselmiş ve Portekizli teknik adam, Camp Nou saha görevlilerinin kutlamasını engellemeye çalışmak için üzerine püskürttüğü su serpintisi arasında koşarak bu tarihi tur atlamayı kutlamıştı.

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Su püskürtücü hediyesi, Mourinho ile Guardiola arasındaki mücadelenin sembolü haline gelen o ikonik görüntüyü akıllara geri getirdi ve gazeteciden yeni bir mesaj niteliği taşıdı: bazı geceler unutulmaz ve Mourinho, şu anda Real Madrid'in teknik direktörü olsa bile, hâlâ o fark edilmeden geçmeyen mesajların etkisiyle yaşıyor.