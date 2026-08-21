Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın geleceği açısından, önümüzdeki birkaç günün büyük ölçüde belirleyici olacağı görülüyor. Kulüp, devam eden yaz transfer döneminin sonundan önce bir ofansif orta saha oyuncusuyla anlaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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İttihad forması giymesi gündeme gelen pek çok isim oldu. Bunların başında Mısır Milli Takımı ve Ehli'nin orta saha oyuncusu İmam Aşur geliyordu. Ayrıca Fildişi Sahilili Franck Kessié ve diğer parlak isimler de listede yer aldı.

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İttihad efsanesi Muhammed Nur, "Nadina" programında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bence önümüzdeki dönemde İttihad'a katılmaya en yakın isim İmam Aşur."

Şunları ekledi: "İmam Aşur, Faslı Azzeddine Ounahi'den daha yakın. Bu, kulübün içinden bildiğim bir bilgi ve bundan fazlasını konuşmak istemiyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Jens Fischer (teknik direktör), önceliği pivot ve ofansif orta saha mevkilerinde oynayabilen bir oyuncuyla anlaşmak."