Inter Milan'ın Türk orta saha yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Pazar akşamı Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan İtalya Serie A'nın 31. haftası maçında Roma kalesine müthiş bir gol attı.

Çalhanoğlu, Nerazzurri'nin Roma'ya karşı aldığı 5-2'lik galibiyette ikinci golü attı ve takım arkadaşı Marcus Thuram'ın dördüncü golünü hazırladıktan sonra 67. dakikada Petar Susić ile değiştirildi.

Türk yıldızın golü çok uzak mesafeden geldi. Çalhanoğlu, Roma kalecisi Mil Svelar'ın müdahale edemediği, durdurulamaz bir füze attı ve top ağlara gitti.

Bu büyük galibiyetle Inter, puanını 72'ye yükselterek İtalya Ligi şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Inter, aynı haftada yarın akşam Napoli ile karşılaşacak olan Milan'ın 9 puan önünde yer alıyor.

Çalhanoğlu, 2021 yılında ezeli rakibi Milan'dan Inter Milan'a transfer oldu ve 208 maçta forma giydi, 47 gol attı ve 36 asist yaptı.

