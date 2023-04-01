Victor Osimhen'in kaç golü var? Victor Osimhen'in kariyer istatistikleri

Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen, Avrupa futbolundaki çıkışını sürdürüyor. Peki Osimhen'i kariyerinde kaç golü var?

Napoli'nin santrforu Victor Osimhen, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. 2020 yılında Lille'den transfer edilen Nijeryalı futbolcu, Premier Lig kulüpleri başta olmak üzere birçok elit seviye kulübün transfer listesindeki yerini aldı.

Peki Victor Osimhen'in kariyerinde kaç golü var? GOAL Türkiye, göz atıyor...

Victor Osimhen'in istatistikleri

Nijeryalı forvet, kariyerinde profesyonel olarak Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli formalarını giydi. Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'da 16 maça çıkan Osimhen, yeşil-beyazlı formayla gol veya asist üretemedi.

Daha sonra Charleroi'ye kiralık olarak transfer olan Osimhen, Belçika ekibinde 36 maçta 20 gol atıp dört asist yaptı.

2019 yılında Lille'e imza atan Nijeryalı yıldız, Ligue 1 ekibiyle 38 karşılaşmaya çıktı ve 18 gol atıp altı asist katkısında bulundu.

2020'de Napoli'ye transfer olan ve asıl ününü burada kazanan Osimhen, Napoli formasıyla şu ana kadar 91 maçta 53 gol atarken, 14 de asist yaptı.

İşte Osimhen'in kariyer istatistiklerinin tablosu:

Takım Maç Gol Asist Wolfsburg 16 - - Charleroi 36 20 4 Lille 38 18 6 Napoli 91 53 14 Toplam 181 91 24

Not: Bu istatistikler en son 1 Nisan 2023 tarihinde güncellenmiştir.