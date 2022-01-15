Venezia kulübü: "Luis Nani, kendi neslinin en iyi kanat oyuncularından birisi"

İtalyan ekibi Venezia ile sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Nani, jenerasyonunun en iyi kanat oyuncularından biri olarak nitelendirildi.

Venezialı yetkililer, Portekizli yıldızın kendi jenerasyonunun en iyi kanat oyuncularından birisi olduğu söylendi.

Nani ise Venezia ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu belirtirken harika bir projenin parçası olacağı için de ayrıca sevinçliydi.

Çok çalışacağını belirten 35 yaşındaki futbolcu, Venezia için yüzde yüzünü sahaya koyacağının altını çizdi.

Ne söylendi?

Venezia kulübünden yapılan açıklamada:

"Nani, Venezia FC'ye katıldı. O, kendi neslinin en yetenekli kanat oyuncularından birisi.

"Bir Avrupa şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, dört Premier Lig ve üç Portekiz Kupası dahil olmak üzere birçok başarısı var.”

Luis Nani ise sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

“Venezia’ya imza attığım için gerçekten çok mutluyum!

"Böyle güzel bir şehirde ve bu kadar etkileyici bir projenin parçası olmak benim için harika bir duygu.

“Çok çalışacağım ve takımım için yüzde yüzümü vereceğim. Bunun zamanı geldi.”

Nani’nin şu ana kadarki kariyeri

Portekizli yıldız, 19 yaşında Manchester United'a transfer olmadan önce Portekiz'de Sporting CP'de oynadığı futbolla göz doldurdu.

Old Trafford'da yedi sezon geçiren Nani, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra dört kez de Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kırmızı Şeytanların başarılı bir dönem geçirmesine katkıda bulunan Portekizli yıldız, United formasını 230 kez giydi.

Nani, United’dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Ardından sırasıyla Valencia, Lazio ve Sporting CP formasını giydi.

2019'da MLS’ye transfer olan kanat oyuncusu, iki kez yılın oyuncusu ödülünü almaya hak kazandı.

35 yaşındaki yıldız, Portekiz Milli Takımı’nda 112 maça çıkarken Euro 2016’da kupa zaferi yaşadı.

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