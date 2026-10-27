Venezia-Inter maçı: Serie A ön izlemesi

Serie A - Hafta 9 28 Eki 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

Geri dönüşlerin takımı Inter, Scudetto’yu korumaya yakın görünüyor

Inter, Fiorentina karşısında son dakikalarda aldığı galibiyetin moraliyle ligin son sırasındaki Venezia’ya konuk olmak üzere Stadio Pierluigi Penzo’ya gidiyor. Polonyalı orta saha oyuncusu Zielinski, 97. dakikada penaltıyı gole çevirerek galibiyeti getirdi. Beraberlik golünü atan ve ardından penaltıyı kazandıran Marcus Thuram, kaptan ve takımın kilit ismi Lautaro Martinez’in yokluğunda Inter için kritik anlarda ne kadar etkili hâle geldiğini bir kez daha gösterdi. Serie A’daki sekiz maçının yedisini kazanan Inter’le Lazio aynı başlangıcı yaptı. Inter’in yedi galibiyetinin dördünde ilk golü rakipleri attı. Bu da takımın zorlukların üstesinden gelip maçlara geri dönebildiğini gösteriyor.

Getty Images

Venezia, İtalya’daki en zorlu sınavına hazırlanıyor

Napoli karşısındaki 1-0’lık galibiyet, ligin son sırasındaki Venezia için yanıltıcı bir umut ışığı oldu. Ardından Genoa’ya 1-0 yenilen takım, alınabilecek 24 puanın yalnızca üçünü toplayarak son sırada kaldı. Sevilla’dan transfer edilen Nijeryalı forvet Akor Adams, Venezia adına öne çıkan az sayıdaki isimden biri oldu. Venezia’nın bu maçtan puan çıkarabilmesi için muhtemelen 26 yaşındaki oyuncunun güçlü bir performans sergilemesi gerekecek.

Getty Images

Öne çıkan istatistikler

Inter, Venezia ile oynadığı beş maçın tamamını toplam 11-2’lik skorla kazandı.

Inter, bu sezon Serie A’da maç başına ortalama 2,9 gol atıyor.

Venezia, bu sezon çıktığı sekiz lig maçının dördünde gol atamadı.

Takımlardan haberler ve kadrolar

Davide Nicola, sakatlıkları nedeniyle Bartol Franjic, Andrea Adorante ve Marin Sverko’dan yararlanamayacak. Muhtemel 11’de kalede Filip Stankovic’in, savunma hattında ise Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut ve Ridgeciano Haps’in yer alması bekleniyor. Orta sahada Kike Perez, Simon Sohm ve Toma Basic’in, hücumda da Akor Adams ile John Yeboah’ın oynaması öngörülüyor.

Cristian Chivu’nun sakat oyuncular listesi hâlâ uzun. Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard ve Curtis Jones forma giyemeyecek. Bu eksiklere rağmen Inter’in muhtemel 11’i güçlü görünüyor: Kalede Ivan Provedel; savunmada Alessandro Bastoni, Manuel Akanji ve Yann Aurel Bisseck; orta sahada Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu ve Carlos Augusto; ileride ise Marcus Thuram ile Francesco Pio Esposito.

Form durumu

Venezia, son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı; üç gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Serie A’da Genoa’ya 1-0 kaybetti. Bundan bir hafta önce Napoli karşısında aldığı unutulmaz 1-0’lık galibiyet ise Venezia’nın ligdeki her takıma sorun çıkarabileceğini göstermişti.

Inter, son beş maçında dört galibiyet ve bir yenilgi aldı; dokuz gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Fiorentina’yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetten önce Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk’i 1-0 yenmişti. Bu süreçteki tek yenilgisini Avrupa’da Club Brugge karşısında 3-4’lük skorla aldı. Inter, yalnızca Serie A’daki son üç maçına bakıldığında ise üçünü de kazandı.

İkili rekabet

İki takım son olarak 3 Aralık 2025’te Coppa Italia’da karşılaştı ve Inter evinde 5-1 kazandı. Bundan önce Venezia, Ocak 2025’te Serie A’da Inter’i ağırlamış, Inter de Penzo’da 1-0 galip gelmişti. Son beş karşılaşmada Inter dört, Venezia ise bir kez kazandı. Ev sahibi ekibin tek galibiyeti, rekabetçi bir maçta değil, Rapid Wien’e karşı oynanan bir hazırlık maçında geldi. Inter’in bu eşleşmedeki üstünlüğü açık.