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Serie A
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Stadio Pierluigi Penzo
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Venezia-Inter Serie A maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

AC Milan - Inter
AC Milan
Inter
Serie A
Venezia - Inter
Venezia
M. Thuram

Venezia-Inter Serie A maçına bakış

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Serie A - Hafta 9
Stadio Pierluigi Penzo

Geri dönüşlerin takımı Inter, Serie A şampiyonluğunu korumaya yakın görünüyor

Inter, Fiorentina karşısında aldığı son dakika galibiyetinin moraliyle ligin son sırasındaki Venezia'ya konuk olmak üzere Stadio Pierluigi Penzo'ya gidiyor. Polonyalı orta saha oyuncusu Zielinski, 97. dakikada penaltıyı gole çevirerek galibiyeti getirdi. Beraberlik golünü atan Marcus Thuram, ardından penaltıyı kazandırdı ve kaptan ve kilit oyuncu Lautaro Martinez'in yokluğunda Inter için kritik anlarda ne kadar belirleyici hâle geldiğini gösterdi. Inter, Serie A'daki sekiz maçının yedisini kazandı; Lazio da sezona aynı başlangıcı yaptı. Inter, yedi galibiyetinin dördünde ilk golü yiyen taraf olmasına rağmen zorlukların üstesinden gelip maçlara geri dönebildiğini gösterdi.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images

Venezia, İtalya'daki en zorlu sınava hazırlanıyor

Ligin son sırasındaki Venezia için Napoli karşısında alınan 1-0'lık galibiyet kalıcı bir çıkışın habercisi olmadı. Ardından Genoa'ya 1-0 yenilen takım, 24 olası puanın yalnızca üçünü toplayarak son sırada kaldı. Sevilla'dan transfer edilen Nijeryalı forvet Akor Adams, Venezia'nın az sayıdaki olumlu yönlerinden biri oldu. Venezia'nın bu maçtan puan çıkarabilmesi için muhtemelen 26 yaşındaki oyuncudan etkili bir performans alması gerekecek.

Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

Öne çıkan istatistikler

  • Inter, Venezia ile oynadığı beş maçın tamamını toplamda 11-2'lik skorla kazandı.
  • Inter, bu sezon Serie A'da maç başına ortalama 2,9 gol atıyor.
  • Venezia, bu sezon ligde oynadığı sekiz maçın dördünde gol atamadı.

Takım haberleri ve kadrolar

Venezia vs Inter Muhtemel kadrolar

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
page.match.formation.title
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicR. HapsR. HapsA. AdamsA. AdamsJ. YeboahJ. YeboahI. ProvedelI. ProvedelA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckH. MkhitaryanH. MkhitaryanA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaHakan ÇalhanoğluHakan ÇalhanoğluC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
Venezia

İlk 11

Inter

Teknik direktör

  • D. Nicola
  • C. Chivu

Davide Nicola, sakatlıkları nedeniyle Bartol Franjic, Andrea Adorante ve Marin Sverko'dan yararlanamıyor. Muhtemel 11'de kalede Filip Stankovic'in, savunma hattında Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut ve Ridgeciano Haps'in yer alması bekleniyor. Orta sahada Kike Perez, Simon Sohm ve Toma Basic'in, hücumda ise Akor Adams ile John Yeboah'ın görev alması öngörülüyor.

Cristian Chivu'nun sakatlık listesi uzunluğunu koruyor: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard ve Curtis Jones forma giyemeyecek. Bu eksiklere rağmen Inter'in muhtemel 11'i güçlü görünüyor. Kalede Ivan Provedel; savunmada Alessandro Bastoni, Manuel Akanji ve Yann Aurel Bisseck; orta sahada Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu ve Carlos Augusto'nun oynaması bekleniyor. Hücumda ise Marcus Thuram'a Francesco Pio Esposito eşlik edecek.

Form durumu

VEN

VEN - Form

LAZ
K0-2
RAP
K1-0
ATA
K3-1
NAP
K1-0
GEN
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5
INT

INT - Form

PAR
K3-0
CLB
K3-4
BOL
K1-3
SHK
K1-0
FIO
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Venezia, son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; üç gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Serie A'da Genoa'ya 1-0 yenildi. Bu karşılaşma, bir hafta önce Napoli karşısında alınan unutulmaz 1-0'lık galibiyetin ardından geldi. Napoli galibiyeti, Venezia'nın ligdeki her takıma sorun çıkarabileceğini göstermişti.

Inter, son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet alırken dokuz gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Fiorentina karşısında 2-1 geriden gelerek kazandı. Bu galibiyetten önce Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etmişti. Bu süreçteki tek yenilgisini Avrupa'da Club Brugge karşısında 4-3'lük skorla aldı. Inter, yalnızca Serie A'da ise son üç maçını üst üste kazandı.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

VeneziaÇizimInter
0
0
5
İtalya Kupası
Inter badge
Inter
INT
5
Venezia badge
Venezia
VEN
1
MS
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter badge
Inter
INT
1
MS
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
MS
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
MS
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter badge
Inter
INT
2
MS
2Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu iki takım en son 3 Aralık 2025'te Coppa Italia'da karşılaştı ve Inter sahasında 5-1 kazandı. Ondan önce, Ocak 2025'te Venezia, Serie A'da Inter'i ağırlamış ve Inter, Penzo'da 1-0 galip gelmişti. İki takım arasındaki son beş maçta Inter dört, Venezia ise bir kez kazandı. Ev sahibi ekibin tek galibiyeti, resmî bir maçta değil, Rapid Wien ile oynanan bir hazırlık maçında geldi. Inter'in bu eşleşmedeki üstünlüğü açık.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
InterInterINT
87102310+1322
K
K
K
B
K
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
K
K
K
K
B
3
RomaRomaROM
8530196+1318
B
K
B
B
K
4
AC MilanAC MilanMIL
8530167+918
K
K
B
K
B
5
ComoComoCOM
8521147+717
K
K
B
K
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
B
K
K
K
B
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
K
K
B
K
K
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
K
K
K
B
K
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
K
K
B
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
83231310+311
B
K
K
B
K
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
B
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
8305914-59
K
K
K
K
K
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
K
K
K
B
K
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
K
K
B
K
K
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
K
K
K
K
K
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
K
K
K
K
B
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
K
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
K
K
K
B
K
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
K
K
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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