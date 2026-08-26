Yarın perşembe günü, 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının kura çekimi, düzenlenme yönteminde bazı değişikliklerle gerçekleştirilecek. Eşleşmelerin belirlenmesi artık bu amaçla tasarlanmış bir bilgisayar programının yardımıyla yapılıyor.

Kura çekimi Monaco'da gerçekleştirilecek ve turnuvaya katılan 36 kulüp, lig aşamasındaki rakiplerini öğrenecek.

Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, Manchester City, Barcelona ve Arsenal gibi büyük kulüplerin yanı sıra, kupa için yeniden mücadele edecek en güçlü adayların başında geliyor.

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Dört torbada 36 kulüp

Play-off maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımların listesi neredeyse tamamlandı ve 36 kulüp, her kulübün kat sayısına göre dört torbaya dağıtılacak.

Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid ile birlikte birinci torbada yer alıyor. İkinci torbada Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lizbon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV Eindhoven bulunuyor.

Üçüncü torbada ise Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk ve Galatasaray'ın yanı sıra Lyon-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi yer alıyor.

Dördüncü torbada Slavia Prag, Stuttgart, LASK, Como, Lens ve Karabağ'ın yanı sıra AEK-Levski, Celje-Slovan Bratislava ve Viking-Dinamo Zagreb eşleşmelerinin galipleri bulunuyor.

Bilgisayar yardımlı kura çekimi

Kura töreninde bir dizi futbol yetkilisi ve yıldızı hazır bulunacak olsa da, eşleşmelerin belirlenmesi işleminin kendisi tamamen geleneksel yöntemle yapılmayacak. Birinci torbadaki bir kulüp çekildikten sonra, bir bilgisayar programı, kura kurallarına, özellikle de aynı ülkeden bir takımla eşleşmeme kuralına bağlı kalarak, o kulübün sekiz rakibini belirleyecek.

Program ayrıca maçların oynanacağı yerleri de belirleyecek; böylece her takım dört maçını kendi sahasında, dört maçını da deplasmanda oynayacak. Birinci torbadaki kulüpler tamamlandıktan sonra işlem ikinci torbaya, ardından üçüncü ve son olarak dördüncü torbaya geçecek. Her takımın eşleşmeleri ve maçlarının sıralaması kura çekimi işlemi sırasında belirlenecek.

Bilgisayar yardımlı kura sistemi, daha önce 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kullanılmıştı.

Her torbadan iki rakip

Hiçbir takım, lig aşamasında aynı ülkeden başka bir takımla karşılaşmayacak. Her takım, dört torbanın her birinden iki rakiple, bir maçı her torbadan bir takıma karşı kendi sahasında, diğerini deplasmanda olmak üzere karşılaşacak.

Dolayısıyla her takım için dağılım şu şekilde olacak:

Birinci torbadan bir takıma karşı iç saha maçı.

Birinci torbadan bir takıma karşı deplasman maçı.

İkinci torbadan bir takıma karşı iç saha maçı.

İkinci torbadan bir takıma karşı deplasman maçı.

Üçüncü torbadan bir takıma karşı iç saha maçı.

Üçüncü torbadan bir takıma karşı deplasman maçı.

Dördüncü torbadan bir takıma karşı iç saha maçı.

Dördüncü torbadan bir takıma karşı deplasman maçı.

Ayrıca UEFA, geçen sezondan itibaren, eşleşmelerin çeşitliliğini artırmak amacıyla, iki takımın turnuvanın art arda 3 sezonunda aynı stadyumda karşılaşmasını engelleyen ek bir kural getirdi.

Bu kural gereği, Liverpool ile Real Madrid'in eşleşmesi bu sezon Anfield stadında oynanmayacak, ancak kura onları Santiago Bernabeu stadında karşılaştırabilir. Aynı şekilde Inter Milan ile Arsenal da Giuseppe Meazza stadında karşılaşmayacak.

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