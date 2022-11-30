Van Gaal, Dünya Kupası'nda Hollanda'yı sıkıcı bulan gazeteciye evine dönmesini söyledi

Hollanda'nın teknik direktörü, basın toplantısında bir gazetecinin yorumuna sinirlendi ve cevap verdi.

Hollanda, 2022 Dünya Kupası A Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Katar'ı 2-0 yendikten sonra grubu lider olarak tamamladı.

Cody Gakpo'nun golünün ardından ikinci yarıda Frenkie de Jong farkı ikiye çıkardı ve Portakallar rahat bir maç oynadı.

Ancak Van Gaal karşılaşmanın ardından bir muhabirin, takımın oyun tarzını sorgulaması ve onları izlemenin "diş gıcırdatması" gibi rahatsız edici olduğunu söylemesi üzerine Hollanda medyasıyla sözlü bir tartışmaya girdi.

Ne söylendi?

Portakallar'ın patronu söz konusu gazeteciye şu yanıtı verdi:

"Bana farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. Neden çok sıkıcı olduğumuzu yazmıyorsun? Ya da sıkıcı olduğumuzu düşünüyorsan neden evine gitmiyorsun?

"Bu yorum benim için bir hayal kırıklığı oldu ancak sana katılmıyorum. Bence herkes tur atladığımız için gurur duyacak."

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Hollandalılar, Dünya Kupası'nda kendilerinden beklenen futbolu üretmekte zorlansalar da işi bitirmeyi başardılar ve turnuvada henüz yenilmediler.

İkinci maç haftasında Ekvador'la berabere kaldıkları mücadelede zayıf görünüyorlardı, ancak son 16 turunda yer almak için Katar karşısında güçlü bir şekilde geri döndüler.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

Hollanda'yı ne bekliyor?

Van Gaal'ın öğrencileri, cumartesi günü Khalifa Uluslararası Stadı'nda ABD ile son 16 turunda mücadele edecek ve çeyrek finale çıkmayı amaçlayacak.