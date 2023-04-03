Liverpool’un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk takımının kötü bir futbol sonrasında Manchester City’ye 4-1 yenilmesinin ardından soyunma odasında gergin dakikaların yaşandığını söyledi.

Maçın hemen ardından Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un oyuncularının performansı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı belirtilirken, Van Dijk bu durumun normal olduğunu söyledi.

“Kaybettiğimiz şekilde kaybederseniz bir takım sert konuşmaların olması çok doğal. Biz yetişkin insanlarız ve bunları kaldırabilecek durumdayız.

Bizim için kabullenmesi zor bir maçtı. Büyük bir hüsrana uğradık. İlk yarı dengeliydi ama ikinci yarı gerçekten sinir bozucu geçti.

Haaland olsa da olmasa da Manchester City iyi bir takım ve Julian Alvarez de kulübü için büyük işler başaracak bir oyuncu.

Eleştirilere değil performanslarımıza odaklanmamız gerekiyor. Liverpool içn elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor.

Şimdi artık bir sonraki maçımız için çalışmaya başladık.