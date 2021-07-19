Valentin Rosier yeniden Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş geçtiğimiz sezon yaşanan başarıda büyük rol oynayan Valentin Rosier'i yeniden kadroya katmaya çok yakın.

Gelecek sezon hem ligde şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir grafik hedefleyen Beşiktaş, şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan isimlerden Valentin Rosier ile yeniden anlaşmaya vardı.

Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra Rusya ve Fransa'dan da teklifler aldığı öne sürülen oyuncu, dört senelik sözleşme imzalayacak.

Valentine Rosier Beşiktaş’ta



• 4.5 milyon Euro (Bonservis)

• 250 bin Euro (Şampiyonluk Bonusu)



Şampiyonluk bonusu 4 yıllık kontrat süresince sadece 1 kereye mahsus ödenecek. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 19, 2021

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Beşiktaş bu transfer için 24 yaşındaki oyuncuyla 2024'e dek sözleşmesi bulunan Sporting Lizbon'a 4.5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş'tan yıllık yaklaşık 1.5 milyon euro kazanacak olan Rosier, transferin resmiyet kazanmasının ardından yeniden takıma katılacak.

Şampiyonluğum önemli isimlerindendi

Geçtiğimiz sezon sağ kanatta aynı dili konuştuğu Rachid Ghezzal ile oldukça iyi bir ikili oluşturan Rosier, ligde forma giydiği 33 karşılaşmada 1 gol ve 6 asistle mücadele etmişti. Gösterdiği performansla kısa sürede Beşiktaşlı taraftarların en sevdiği oyuncular arasına girmeyi başaran Rosier, siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini sıklıkla dile getirmişti.

Transfer sürecinde Beşiktaş'ta oynama isteğiyle belirleyici unsur olan Rosier, kariyerindeki ilk büyük çıkışı ülkesinin Dijon takımında yapmıştı. Alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen Rosier, 2019-2020 sezonu başında transfer olduğu Sporting Lizbon'da istediği kadar forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

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