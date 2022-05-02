Valencia, Carlos Soler'in Barcelona'ya transfer olmayı kabul ettiği haberlerini öfkeyle reddeden bir bildiri yayınmadı.

Soler, 2016 yılında Valencia'nın A takım kadrosuna yükselmeyi başardı ve kulüp için toplamda çıktığı 219 karşılaşmada 35 gol attı.

Bu maçların 34'ü 2021-22 sezonunda geldi, ancak orta saha oyuncusunun sözleşmesi önümüzdeki yaz transfer döneminde sona erecek ve Camp Nou'ya transfer olması güçlü bir şekilde dillendiriliyor.

Valencia, Barcelona’nın Soler'e olan ilgisi hakkında ne söyledi?

İspanyol gazetesi Diario AS, Barça'nın yaz transfer dönemi öncesinde Soler için Valencia ile 20 milyon Euro'luk bir anlaşmayı başarıyla müzakere ettiğini bildirdi.

Valencia, bilgilerin yanlış olduğu konusunda ısrar ederken, 25 yaşındaki oyuncuyu yeni şartlara bağlamaya çalıştıklarını da doğruladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bir açıklamada, "Bu Pazartesi günü İspanyol Diario AS gazetesinde yayınlanan bir habere yanıt olarak Valencia, Barcelona ile Carlos Soler'in transferi için herhangi bir anlaşmanın veya devam eden herhangi bir müzakerenin varlığını reddediyor" denildi.

Kulüp, şu anda oyuncu ve menajerleri ile Valencia ile olan sözleşmesini uzatmak için açık bir müzakere sürecinde.

Valencia ayrıca, "Yalan söylemeyin!" başlığıyla Soler'in bir resmini tweetledi.

Soler'in geleceğine ilişkin durum ne?

İspanyol oyuncu, 2022-23 sezonunun sonundan sonra da Mestalla'da kalma arzusunu dile getirerek geçen ay verdiği bir röportajda geleceğiyle ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.

The Guardian’a, “Bu hiç iyi değil” dedi. "Bazen insanlar hiç kendilerini kontrol etmeden konuşurlar, bu da canımı yakabilir. Bazen benle alakalı bilmediğim şeyler bile söyleniyor.

"Yani, birkaç aydır [Valencia ile] konuşuyoruz. Her zaman; ailem ve arkadaşlarımın olduğu ve desteklediğim kulüpte kalmak istediğimi söyledim.”

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