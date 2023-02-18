İspanyol teknik direktör son dakika kullanılan kornerde ileri çıkan kalecisinin bu tercihini eleştirdi.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery takımının 4-2'lik yenilgiyle ayrıldığı Arsenal karşılaşması sonrasında ülkesi Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin mimarlarından olan kalecisi Emiliano Martinez'i eleştirdi.

Martinez'in skor 3-2 olduğu sırada son dakikada korner vuruşu için ileri gitmesini eleştiren Emery, sonrasında kalelerinde dördüncü golü görmelerine neden olan bu durumun kendi tercihi olmadığını belirtti.

Emery ne söyledi?

"Oyun planımız sahadaki kaliteli oyuncularımızın kendi kararlarını vermelerini destekliyor. Martinez son dakikada ileri gitmeye karar verdi ama ben bu durumdan hoşlanmadım. Kariyerim boyunca hiçbir kalecime son dakikada ileri gitmesini söylemedim. İstatistiklere baktığımızda bu durumun gol atmaktan çok gol yedirdiğini görürsünüz"

Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki kahramanının bu tercihi Gabriel Martinelli'nin golüyle sonuçlanırken, Londra ekibi bu skorla zirvedeki yerini perçinledi.

Eski takımı Arsenal'in attığı üçüncü golü de kendi kalesine atan Martinez kendisine yönelik yapılan bu eleştirilere henüz bir yanıt vermezken, Emery'nin bir sonraki maçtaki kaleci tercihi de merak konusu oldu.